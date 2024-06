Pošesté v regionech a tentokrát v Havlíčkově Brodě zasedá vláda České republiky. Hlavní témata jsou doprava, ekologie na Vysočině a v Pardubickém kraji. Včetně rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Bez ohledu na to, o jak významnou událost se jedná, před budovou staré radnice v horku a dusnu stojí jen pár desítek lidí. Bezpečnostní složky mají přesilu.

Zasedání vlády v Havlíčkově Brodě. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

K táboru příznivců vlády patří například Milan Veselý. Ministry chce vidět osobně, ale mluvit by s nimi nechtěl. Posedí si v klidu na lavičce. „Jen jsem se přišel podívat, zajímá mě to, tohle se v Brodě neděje každý den,“ říká Milan Veselý.

Naopak Jiří Kruntorád ze sdružení Nepodvolení Broďáci přišel, jak vysvětluje Deníku, vyjádřit svůj nesouhlas s politikou vlády. „Nelíbí se mi, jak se vláda chová, že žene náš stát do konfliktu místo mírové cesty. Násilí plodí zas jen násilí,“ zdůrazní Jiří Kruntorád. Na otázku, proč je podle jeho názoru na náměstí tak málo lidí, ať už souhlasících nebo odporujících konstatuje, že obyvatelé Brodu zřejmě nechtějí dávat energi do takových akcí.

Zasedání vlády v budově staré radnice se účastní téměř všichni ministři, pouze Marian Jurečka, Jana Černochová a Petr Hladík do Havlíčkova Brodu poslali své náměstky. Na ministra financí Zbyňka Stanjuru na náměstí kdosi několikrát pískl.

Premiér Petr Fiala do budovy staré radnice přechází společně se starostou Havlíčkova Brodu Zbyňkem Stejskalem z osobní schůzky v jeho kanceláři. „Obecně řečeno, nemůžeme být prosperující země, pokud nebudeme zemí, která je pro občany snadno prostupná a dostupná. Potřebujeme to kvůli mobilitě pracovních sil, potřebujeme to kvůli obchodu, potřebujeme to k rozvoji ekonomiky,“ říká premiér.

Členy vlády vítá ve staré radnici místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek. „Už nemám trému,“ říká Deníku a zdůrazní, že taková možnost, představit opravenou starou radnici v novém navíc členům vlády, přichází jednou za život.

Ministr financí Zbyněk Stanjura má v plánu jednání s podnikateli v Pacově, Žirovnici a na rekonstruovaném zámku v Kvaseticích u Havlíčkova Brodu. Ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek stráví dopoledne na pracovišti Akademie věd v Telči a ve Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

Málokdo z přítomných novinářů asi tuší, jak náročná je příprava takové akce. O bezchybnou organizaci v celé budově se stará Anna Marie Formánková. „Musíme zajistit daleko dopředu všechno podle požadavků a potřeb vlády, která má svoje podmínky,“ vysvětluje. Velké nároky jsou podle Formánkové kladeny na bezpečnost, co se bude v kterém sále odehrávat. „I když jsme museli jenom přestavět nábytek,“ poznamená.

Marcel Kachlíř z bistra Selská má na starosti zajištění jídla pro novináře, ochranku a další personál. „Novináři dostanou bagetu a minerálku. Ostatní mají k obědu řízek, salát nebo šťouchané brambory a něco pro vegetariány. Dohromady je to asi stovka jídel, vláda má svůj vlastní cattering,“ vysvětluje Marcel Lachlíř. On i obsluhující personál ale museli projít vládní prověrkou. „Pravda je, že něco podobného jsem ještě nezažil,“ dodává Kachlíř.

Že příprava takové akce je pořádný zápřah, potvrzuje i Petr Miksa, správce budov. „Byli jsme tady od rána do večera už v pondělí. Celý starý sál jsme museli vyklidit, přestavět, pak přijeli odborníci na bezpečnost,“ říká Petr Miksa. Ti byli podle něj ve městě už tři týdny předem a zjišťovali situaci, například nejkratší trasu do nemocnice.

Zasedání vlády na radnici v Havlíčkově Brodě: Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Na odpoledním zasedání se členové vlády v Havlíčkově Brodě budou věnovat například zajištění zahraničních zaměstnanců pro český pracovní trh. Velký prostor ale dostanou právě témata, která se Vysočiny nebo Pardubického kraje úzce dotýkají. Ministři budou mluvit o dopravní infrastruktuře v obou krajích, posoudí socioekonomické dopady dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech a proberou dotační programy Ministerstva životního prostředí realizované v Kraji Vysočina.

Přítomnost vlády a zástupců krajů, s nimiž budou ministři následně debatovat, mají dopad i na místní bezpečnost. K rukám ochranné služby vlády, která se o bezpečnostní zajištění výjezdního zasedání stará, jsou jak republikoví policisté, tak městští strážníci. „Jde o zajištění hlídek v centru města a ostrahu objektů a parkování pro představitele vlády a krajů,“ říká Deníku ředitel městské policie Stanislav Čeloud s tím, že nemá informace o tom, že by chtěl někdo pořádek ve městě narušit.