/FOTO, VIDEO/ Podpora udržitelného cestovního ruchu. To je cílem kampaně Vlakem na Vysočinu, kterou zahájila příspěvková organizace Vysočina Tourism. Kraj je podle ní pro tento způsob cestování jako stvořený. „Představujeme místa, kam se lidé i z druhé strany republiky docela jednoduše dostanou vlakem, a přinášíme tipy v podobě detailního itineráře, kam se vydají na výlet, kde se dobře nají a kde se ubytují podle cestovatelských preferencí,“ přiblížil náměstek hejtmana Roman Fabeš.

Cestování vlakem je podle něj vhodné nejen v létě, ale i na podzim například pro jednodenní výlety. Připomněl výrazné zvýšení pohodlí v soupravách. Například v případě Posázavskému pacifiku cestující ocení zase především nostalgii.

K dispozici je přehledná grafika s vyznačenými hlavními železničními tahy. Jsou na ní uvedená města, která stojí za to navštívit. Patří mezi ně Žďár nad Sázavou s kostelem svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře i Třebíč s bazilikou svatého Prokopa, unikátní židovskou čtvrtí a hřbitovem. S využitím lokální trati zájemci navštíví také Telč se zámkem, zámeckou zahradou a romantickým rybníky obklopujícími náměstí.

Na mapě najdou také Havlíčkův Brod na trati z Brna do Prahy, krajskou Jihlavu spojující Havlíčkův Brod s Třebíčí nebo třeba Horní Cerekev na trati vedoucí z Jihočeského kraje, která odbočkou pokračuje do Pelhřimova. „To vše s cílem podpořit městskou turistiku, která je v současné době na ústupu, ale i ona má své kouzlo v podobě jedinečné architektury, malebných kavárniček, chutných restaurací nebo nejrůznějších kulturních, společenských nebo třeba i sportovních zážitků,“ doplnila ředitelka Vysočina Tourism Oľga Königová.

Mapu s přehledem měst, kam se snadno dostanou vlakem, s výletním itinerářem spolu s gastro tipy i možnostmi ubytování najdou zájemci na turistickém portálu www.vysocina.eu v sekci Téma roku v části Vlakem na Vysočinu.

Na Vysočině funguje integrovaný dopravní systém Veřejná doprava Vysočiny (VDV), do kterého jsou zapojení jak dopravci autobusových linek, tak železniční přepravci. „Jako součást tarifu VDV využijete zvýhodněnou čtyřiadvacetihodinovou síťovou jízdenku, rodinnou jízdenku pro dva dospělé a maximálně tři děti do osmnácti let nebo si za pomoci Tarifního počítadla stanovíte, jestli při cestování po Vysočině s VDV ušetříte,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Miroslav Houška.

Například z Havlíčkova Brodu do Telče vyjde cestování vlakem při plné ceně na 127 korun, zatímco s tarifem VDV stojí osmdesát. Z Jihlavy do Třebíče bude cesta stát pětaosmdesát, při využití tarifu VDV pak cestující ušetří devětadvacet korun. Kompletní ceník je zde.

Tarif VDV využijí také lidé cestující vlakem z míst mimo území Vysočiny, například z měst jako Tábor, Zruč nad Sázavou, Čáslav, Hlinsko, Tišnov, Dačice a podobně.