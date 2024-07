Poškozený chovatel může žádat o odškodnění, ale to je podle Málka jen malá náplast na skutečnost, že z ovčí farmy zmizel klid. Ovce šelmy cítí a mají strach. V lesích se nedávno objevila vlčí smečka s mláďaty.

Podle Hlaváče je třeba odebrat ze zadávených ovcí stěry a podle nich zjistit, zda šlo o jednoho vlka či jich bylo víc. Chovatel se obává, že se útok bude opakovat a nechá instalovat kolem pastvy fotopasti.

Chovatel přišel o dva berany

Naposledy vlk zaútočil na Vysočině v Olešence na Havlíčkobrodsku. Chovatel Petr Svoboda přišel o dva berany. Za to dostane od státu odškodnění.

„To je pro mě ale jediná pozitivní zpráva. Daleko horší je ztráta bezpečnosti pro stádo. To znamená naše pastviny dlouhodobě chránit,“ řekl chovatel Deníku poté, co se dozvěděl, kdo na jeho stádo zaútočil.

Video zachycuje mládě vlka, které vylézá z doupěte. | Video: Se souhlasem Václava Hlaváče

Jak dodal, bude muset být pastvina chráněná ve dne ale hlavně v noci. „Je to náročné a je to velký zásah do práce chovatele i jeho rozpočtu. Už proto, že ohradníky je potřeba udržovat, obnovovat a přenášet podle potřeby,“ vysvětlil.

Vlci byli v novodobé historii poprvé na Vysočině zaznamenáni v roce 2016, vloni bylo podle Hlaváče potvrzeno narození dvou vlčat.

Vlci jsou v přírodě důležití

Agentura průběžně informuje chovatele hospodářských zvířat o tom, jak stáda preventivně zabezpečovat, aby se minimalizovala pravděpodobnost jejich napadení touto šelmou.

„Více než pětadevadesát procent potravy vlků sice tvoří přemnožená spárkatá zvěř, přesto ale může k útoku na nedostatečně zabezpečená hospodářská zvířata dojít, protože pro vlky představují jednoduše dostupnou potravu,“ upozornil Hlaváč.

Zdůraznil, že vlci jsou v přírodě důležití. „Chovatele hospodářských zvířat jsme oslovili hned, jakmile bylo jasné, že se vlci na Vysočině zřejmě usídlí trvale. Ačkoli se zde prokazatelně pohybují už od roku 2016, první podezření na napadení hospodářských zvířat evidujeme v roce 2019, další se objevilo až po čtyřech letech, koncem roku 2023,“ dodal Hlaváč.