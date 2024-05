Za napadení vlkem dostane chovatel Petr Svoboda z Olešenky od státu odškodnění. „To je pro mě ale jediná pozitivní zpráva. Daleko horší je ztráta bezpečnosti pro stádo. To znamená naše pastviny dlouhodobě chránit,“ řekl chovatel Deníku poté, co se dozvěděl, kdo na jeho stádo zaútočil. Jak dodal, bude muset být pastvina chráněná ve dne, ale hlavně v noci. „Je to náročné a je to velký zásah do práce chovatele i jeho rozpočtu. Už proto, že ohradníky je potřeba udržovat, obnovovat a přenášet podle potřeby,“ vysvětlil Petr Svoboda.