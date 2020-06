„Následně asi po deseti minutách se již začala do spodní části obce valit záplavová vlna a počala zaplavovat všechny níže položené sklepy a garáže obytných domů. Voda se valila do obce v takovém množství a s takovou intenzitou, že nebylo v silách Sboru dobrovolných hasičů Maleč a ani Hasičského záchranného sboru Chotěboř v počátcích provést nějaká opatření k zamezení zaplavovaní objektů,“ popsal situaci starosta Karel Musílek.

Přestože je tento katastrofický obraz už patnáct let starý, u příležitosti současných silných dešťů si na květnové záplavy z roku 2005 v obci Maleč na Havlíčkobrodsku jistě mnozí vzpomenou.

Obec, kterou pravidelně ohrožovaly zákeřné splachy z nedalekých Železných hor, už deset let chrání odvodňovací kanál. Stavba stála devatenáct milionů korun. Celou ji financovala Zemědělská vodohospodářská správa. Obec zaplatila jenom tvorbu projektové dokumentace v ceně 380 tisíc korun, z toho asi čtyřicet procent nákladů obci Maleč uhradil kraj Vysočina.

Stavba měla až dvanáct úseků, včetně stavby mostů. „Nahoře nad obcí voda z kopců steče nejdřív do záchytného rybníka, pak do kanálu a kanálem do řeky,“ vysvětlil při zprovoznění kanálu starosta Karel Musílek, jak systém funguje.