Problémy s vodou vedly v Borové k nutnému opatření. K zastavení vody na budově vodojemu. Ten fungoval jako zdroj kojenecké vody bez chlóru.Tento zdroj zde byl k dispozici iale jen pro místní obyvatele. Jak si posteskl v borovském zpravodaji mistostarosta městyse Josef Nevole, bohužel se celá věc zvrhla a v poslední době se tento zdroj stal vyhledávaným místem návštěv ,,cizáků“. Vedení městyse bylo podle Nevoleho několikrát upozorněno na nájezdy ,,zlodějů vody“, kteří jsou schopni odvést najednou i 1.000 litrů vody.

"Sám jsem byl toho svědkem, kdy paní napouštěla několik dvousetlitrových sudů na vozíku a zároveň hasiči naváželi vodu do vodojemu," popsal ve zpravodaji místostarosta Nevole svoji konkrétní zkušenost . Obyvatelé Borové, Peršíkova a Horek kteří vodu z vodojemu využívali budou tímto opatřením asi nepříjemně zaskočeni, ale podle vedení městyse je to snad jediné řešení, které by mělo cizí "zloděje vody" od návštěv vodojemu v Borové odradit.