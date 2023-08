Se zajímavým způsobem zavlažování městské zeleně v letních vedrech přišli v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku.

„V Přibyslavi a okolí došlo v posledních letech k velkému množství výsadeb a horké letní dny mají za následek chřadnutí vysázených stromů. Tomuto se snažíme v rámci možností čelit zálivkou, pokusně byly instalovány i zálivkové vaky,“ informoval starosta Martin Kamarád.

Zvláštní zelené pytle zapínané na zip pojmou skoro 80 litrů vody. Dovedou zabezpečit vláhu pro stromy s objemem kmene až 80 centimetrů. Chrání novou výsadbu stromů například v Zámecké ulici.

Podle zahradníka Ondřeje Štěpančíka z firmy Zahrada v pohodě vak uvolňuje vodu formou kapkové zálivky po dobu až devíti hodin a dodané množství vody je pod kontrolou. Do vody lze přimíchat hnojiva a zavlažovací vak je možné opakovaně používat na různých stanovištích. Kropička strom jednorázově zalije třeba 30 litry. Pokud ale není kolem kmene dostatečná závlahová mísa, většina vody se podle zahradníka rozteče do okolí. To u závlahového vaku nehrozí. Vak lze použít v jednom exempláři nebo dva vaky sepnuté. Instalace plastového pytle trvá podle Štěpančíka několik minut, napouštění asi deset minut.

Město Přibyslav používá tento způsob závlahy na Havlíčkobrodsku zřejmě jako jedno z mála. Třeba okresní město Havlíčkův Brod dává přednost klasickému zalévání. „Vodní zálivkové vaky jsou vhodné spíš pro menší město s malým počtem zelených ploch, nebo v nedostupném terénu, kde není možné zalévat běžným způsobem,“ vysvětlil Deníku Radek Stejskal, vedoucí střediska městské zeleně a správy hřbitovů Technické služby Havlíčkův Brod. Na tak velkých zelených plochách jako má Brod je podle Stejskala výhodnější přijet každý druhý den s kropicím vozem. „Například jen v nově opravené Havlíčkově ulici máme 500 metrů čtverečních zeleně. Tam by zálivkové vaky moc nepomohly,“ dodal.

Závlahové vaky se začaly užívat v USA zhruba před třiceti lety. Bohaté zkušenosti s jejich funkcí má například Stockholm, kde jsou instalovány u zhruba osmi stovek stromů.