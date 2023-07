Potíže s vodovodem v dolní části obce má už od jara Věžnice na Havlíčkobrodsku.

Věžnice na Havlíčkobrodsku | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

„Nestíhala dotékat voda do vodojemu, přestože ve vrtu voda byla. Museli jsme třikrát během jara navozit do vodojemu vodu. Po vyloučení všech možných poruch zbývala jediná a to, že máme poruchu na přívodu vody z vrtu do vodojemu,“ popsal situaci starosta David Drahoš.

Při kopání se ukázala vada na potrubí. Proto obec nechala položit potrubí nové. „Obecní zaměstnance to stálo spoustu času, sil a nervů. A pokladnu dost peněz. Vodovod pro dolní část zásobuje pouze jeden vrt. Jeho vydatnost je na hranici spotřeby dolní části obce,“ konstatoval starosta.

Projeví se každá porucha, každý napuštěný bazén. Vodojem se pak strašně dlouho plní. „Takže je potřeba ve Věžnici šetřit vodou,“ zdůraznil starosta.