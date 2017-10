Volby 2017 mají na Brodsku jasného vítěze: Hnutí ANO

Havlíčkobrodsko – S úderem druhé hodiny se uzavřely volební místnosti a začalo sčítání hlasů. Už první průběžné výsledky ukázaly, že volební účast překročila na Havlíčkobrodsku dalece 64 procent a jasným vítězem voleb se stalo ve většině případů hnutí ANO před ODS a KSČM. Výrazný úspěch zaznamenali Piráti i SPD Tomia Okamury a KDÚ-ČSL.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Jako první sečetla hlasy na Brodsku obec Borek. Ota Benc ředitel základní školy Ždírec nad Doubravou vítězné tažení hnutí ANO očekával. „Jsem volič ODS, ale nevadí mi vítězství hnutí ANO. Vadit mi bude, pokud se ANO nedostane do vlády. Myslím, že by bylo dobře, aby si ANO vyzkoušelo v této zemi vládnout. Ono takové to, obrazně řečeno, brblání v podpalubí je moc jednoduché. Ať strana ANO po volbách ukáže, co umí. Pokud uspěje, dobře. Pokud ne, budou mít voliči o negativní zkušenost víc.“

Spokojený s výsledky voleb je Luděk Šíma, kastelán hradu Ledeč nad Sázavou. „Volil jsem jednoduše. Dal jsem přednost novým alternativám, před zavedenými politickými stranami. Vítězství ANO mi nevadí, protože i tuto stranu pokládám za alternativu ke stranám už zavedeným.“

„Jako první sečetla na Brodsku hlasy obec Borek. Volební účast překročila 58 procent, zvítězilo hnutí ANO. Před Piráty a KSČM a SPD. „Zapsaných voličů bylo 108, volit přišlo 63 lidí, což je poměrně dost,“ konstatoval starosta obce Václav Hrubý. Další v pořadí kde se sečetly hlasy nejrychleji, byla Pohleď na Světelsku. Zvítězilo ANO s více než 32 procenty hlasů před KSČM a TOP 09.

V obci Vilémovice u Ledče nad Sázavou překročila volební účast dokonce 79 procent. Zvítězilo ANO před ODS a KSČM. „Tak vysokou účast jsem předpokládal. Že ANO vyhraje, to jsem tušil. Že se umístí i Piráti jsem předpokládal. Piráti cílili na mladé, což podcenila ODS,“ reagoval starosta Vilémovic Václav Vacek. Ovšem Vilémovice trumfla obec Slavětín, kde volební účast překonala 84 procent. Ve Slavětíně zvítězilo jak KSČM tak i ANO se stejnými výsledky (20,68%) před KDÚ-ČSL. „Čekal jsem, že to zhruba tak dopadne. Máme u nás 71 procent zapsaných voličů, volit přišla většina. Pokud vím, tak naši voliči váhali mezi KSČM a ANO a Lidovce u nás také máme,“ reagoval starosta obce Jiří Stehno.

V Havlíčkově Brodě jasně zvítězilo hnutí ANO před ODS a Českou pirátskou stranou. ANO získalo první příčku ve volbách i v Golčově Jeníkově, Chotěboři, Ledči nad Sázavou, Přibyslavi. ANO zvítězilo i ve Ždírci nad Doubravou, ale poměrně vysoký podíl hlasů získala SPD, strana Tomia Okamury (9,66 procent). „Že vyhraje ANO, to jsem čekal, ale tak vysoký výsledek u SPD, to je pro mě překvapení,“ komentoval výsledky voleb místostarosta Ždírce Bohumír Nikl.