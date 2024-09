Takže například volební okresek číslo 14 se přestěhoval z jídelny základní školy V Sadech do budovy AZ Centra na Rubešově náměstí. „Ve škole V Sadech jsou náročné stavební práce, přestavují půdu, volby se tam konat nemohou,“ řekl Deníku předseda šestičlenné volební komise David Števuljak.

Dát svůj hlas ve volebním okrsku číslo 14 by mělo podle seznamu 361 voličů. Předseda Števuljak očekává vysokou účast. „Tipuji 40 až 50 procent, jak ve volbách do kraje, tak do Senátu. Dva kandidáti na senátora pro obvod Chrudim a Havlíčkův Brod jsou z Brodu, voliči je znají a volby do krajského zastupitelstva jsou lidem bližší než třeba volby do evropského parlamentu,“ vysvětlil.

Většina členů volební komise pro okrsek číslo 14 je už zkušená, jediný nováček je Zuzana Mokrá. „Ještě jsem ve volební komisi nebyla. Dostala jsem funkci zapisovatele. Ale kolegové mi určitě poradí, kdybych si něčím nebyla jistá," řekla. Na dlouhé sezení se připravila. Vzala si s sebou knížku. „Ale jestli bude účast tak velká, jak čeká předseda, nebude na čtení čas," dodala Zuzana Mokrá.

Jako první vhodil volební lístky do uren dosavadní senátor za ODS Jan Tecl. „Na spokojenosti občanů nejen mého obvodu mi velmi záleží. Známe se dlouho a věříme si. Mně je ctí, že jsem dostal od voličů této země tolik hlasů, že jsem se stal jedním z jejích senátorů, a věřím, že tomu bude tak i v následujících volbách. I po těch letech v politice mám ale z voleb trému, ale když nevyhraji, nic se nestane. Nejde o život,“ řekl Deníku Tecl.

Co je pro voliče rozhodující, když vybírají svého kandidáta do krajských voleb nebo do Senátu? Třeba důchodkyně Věra Němečková volí stále jednu a tu samou stranu. „Protože jí věřím,“ řekla. Do poslední chvíle ale nebyla rozhodnutá, jestli chce volit i senátora. „Nevím, asi ne,“ dodala.