První voliči, zejména senioři, přišli k volbám v předstihu. Jedním z nich byl Alois Barták, který jako první vhodil obálku do urny v jihlavské ZŠ Evžena Rošického. „Ještě zajdu nakoupit a ve tři hodiny mi jede autobus. Budu mít pracovní víkend,“ vysvětlil. V třebíčské restauraci Molekula volila jako první Marie Hrůzová, která měla zcela jiné plány – po hlasování šla s kamarádkou na kávu.

Cestou z města se v základní škole zastavila i Barbora Dočekalová v pokročilé fázi těhotenství. „I kdyby mi bylo špatně, k volbám bych přišla,“ ujistila. Mladé to však obecně k volbám moc netáhne, o politiku se nezajímají a krajské volby nepovažují za důležité. Výjimkou je třeba prvovolič Michal, který volil na zámku v Třebíči. „S výběrem strany mi pomohla volební kalkulačka. Doufám, že jsem vybral dobře,“ řekl po odevzdání lístku.

Motivací pro mnoho voličů byla chuť něco změnit. „Nelíbí se mi hodně věcí, hlavně chování vlády,“ sdělil dvaaosmdesátiletý Jan Maršík, který vhodil svůj hlas do urny ve volebním okrsku číslo dva v Pelhřimově mezi prvními. „Chci změnu, takže doufám, že to nezůstane tak, jak to je teď,“ přidala svůj názor mladá maminka Zuzana Lažačová.

Odvoleno má také Jiří Běhounek, který vedl Kraj Vysočina posledních dvanáct let a na pozici hejtmana kandiduje i letos. Sám chodí k volbám pravidelně. „Hodně lidí na politiku nadává, ale volit nejde. A to je špatně,“ řekl po odhlasování Běhounek. „Lidé, co volit nechodí, pak nejvíc nadávají,“ sdílí hejtmanův názor Anna Skalníková z Nového Města na Moravě.

Ve všech volebních místnostech byla dezinfekce. „Komise musí průběžně dezinfikovat kliky u dveří, pulty za plentou, ale dokonce i tužky, které voliči použijí,“ popsala Jana Píšová z havlíčkobrodské komise. Roušky byly samozřejmost, stejně jako rukavice na rukou komisařů a někde byly důsledně vyžadovány rozestupy. Některé radnice, například ta v Lukách nad Jihlavou, pak vybavily komise i ochranným plexisklem.

Přesto se našli i voliči, kteří letos k volbám nešli, šlo zejména o ty dříve narozené. „Naše babička chodívala k volbám pravidelně. Letos ale odmítla. Patří do rizikové skupiny, a také se bojí nakažení,“ potvrdila například Jana Sobotková ze Žďáru nad Sázavou.

Kontroly spokojené, obce na Chotěbořsku opatření zvládají

Na kontroly obecních úřadů a jejich volebních komisí se vydali v pátek 2. října odpoledne zástupci městského úřadu v Chotěboři. „Všude, kde jsme zatím byli, je všechno v pořádku. Volební komise na obcích zvládají veškerá bezpečnostní hygienická opatření na jedničku. Neměli jsme co vytknout, jenom maličkosti,“ informovala Monika Doležalová z městského úřadu v Chotěboři. Jak dodala s účastí voličů je to zatím horší. „Někde zatím přišli k volbám zatím čtyři lidé, někde deset. Liší se to obec od obce. V jedné vesnici se nám komise svěřila, že voliči začnou chodit k urnám až v osm hodin večer, až otevřou hospodu,“ dodala úřednice.

V Suché u Brodu hlásí: Účast zatím minimální

Suchá je malá vesnice, místní část Havlíčkova Brodu. V roce 2009 zde bylo evidováno 78 adres. V roce 2001 zde žilo 207 obyvatel. Volby tady začaly s úderem druhé v místním kulturním domě. Podle informace volební komise je zapsáno na seznam voličů 266 lidí, ale účast je od začátku otevření volební místnosti minimální. „Přišlo asi jen dvacet voličů,“ oznámila komise v pátek 2. října navečer s tím, že konečná účast u voleb bude asi tak 40 procent. „Pokaždé je to stejné, chodí volit to samí lidé. Jen u prezidentských voleb byla účast šedesátiprocentní,“ konstatovala komise.

Senátor přeje budoucím politikům pevné nervy

Jako jeden z prvních přišel k volební urně v pátek 2. října odpoledne do základní školy V Sadech starosta města Havlíčkův Brod a senátor za Občanskodemokratickou stranu Jan Tecl. Jak konstatoval s úsměvem, přál by budoucím krajským politikům i budoucím senátorům pevné nervy. "Samozřejmě novým krajským radním přeji, aby je práce těšila, aby ji dělali s láskou ke kraji kde žijí a s láskou k lidem. A samozřejmě aby se jim práce dařila, byť všem se zavděčit nelze.Obyvatelům Kraje Vysočina bych vzkázal, využijte svého práva a pojďme rozhodnout o vedení našich krajů pro další čtyři roky ," dodal starosta.

Online reportáž

Změna ve Žďírci

Ve Ždírci nad Doubravou došlo na poslední chvíli ke změně volebních okrsků. Týká se to voličů z přilehlých městských částí.

„Obyvatelé z Nového Ranska patří do okrsku číslo 1 a voliči z Údav jsou přiřazeni do okrsku číslo 3,“ informovali zástupci města na svém facebookovém účtu.

Ve Ždírci nad Doubravou jsou celkem tři volební okrsky. První se nachází na tamním městském úřadu a patří do něj lidé žijící v severní části Ždírce a místních částech Benátky, Kohoutov, Nové Ransko a Stružinec. Volební okresek číslo dva je v Domě s pečovatelskou službou a volí v ně obyvatelé jižní části města. Poslední volební komise pak zasedá v Kulturním zařízení v Horním Studenci a zamíří do ní voliči z Horního Studence, Nového Studence a Údav.

Volební komisi dali dohromady i v nejmenší obci

Nejmenší obcí na Havlíčkobrodsku, zřejmě i na Vysočině je obec Vlkanov v regionu Světlá nad Sázavou. Žije tady asi jen 48 obyvatel. „V obci máme pět dětí,polovina obce jsou důchodci, druhá polovina obyvatel je v produktivním věku,“ upřesnil starosta obce Luděk Zmrhal. Volební místnost je v budově obecního úřadu. „Počítáme že účast u voleb bude asi tak padesát procent jako vždycky podotkl starosta Luděk Zmrhal s tím, že sestavit čtyřčlennou volební komisi v tak maličké obci nebylo nijak jednoduché, naštěstí se to podařilo.

