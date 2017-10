Volím stranu, co myslí na vzdělání, chci na gympl, padlo při volbách v BAN!u

Havlíčkův Brod – Osmnáct jim sice bude až za pár let, ale už ve čtvrtek 19. října si poprvé vyzkoušely vhodit svůj hlas do volební urny. Řeč je o dětech, které jsou klienty havlíčkobrodského Nízkoprahového klubu BAN! při Oblastní charitě Havlíčkův Brod a které si právě v klubu mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jak to ve volební místnosti vlastně chodí.

Ilustrační foto.Foto: Aneta Slavíková

Zároveň se dozvěděly to základní o uspořádání politické moci v České republice, a to proto, aby si uvědomily, koho mohou volit a proč by volba zákonodárců měla být pro občany důležitá. Volby nanečisto si pro děti připravila sedmnáctiletá dobrovolnice Kristýna Holasová spolu s pracovnicemi klubu.

Samotnému vstupu do improvizované volební místnosti předcházelo společné povídání v kruhu klientů, pracovnic i dobrovolnice BAN!u. Děti se seznámily s tím, jaké volby jsou na pořadu dne, jaká uskupení kandidují a co voličům slibují.

„Je tu nějaká strana, která zruší školu?“ zajímala se jedna z dívek hned po tom, co vypracovala domácí úkoly. „To ne, naopak, já musím volit stranu, která myslí na vzdělání ještě víc. Chci se totiž hodně naučit, abych se dostal na gympl,“ oponoval její kamarád.

Děti si následně společně s dobrovolnicí Kristýnou alias Týnou prošly priority z volebního programu každého kandidáta. Mimochodem, sedmnáctiletá studentka zdravotní školy v BAN!u dobrovolničí od konce prázdnin a nemůže si spolupráci vynachválit. „V klubu jsme se byli podívat se školou a mně se tu zalíbilo. Říkala jsem si, že bych chtěla nasbírat zkušenosti v práci s dětmi a také jim pomoci, ale nechtěla jsem za to žádné peníze. Stát se dobrovolníkem tak byla jasná volba,“ prozradila Týna, jak se k přípravě aktivit pro děti a také k doučování v BAN!u dostala.

Cílem zkušebních voleb v BAN!u nebylo zjistit, jaké politické strany klienti BAN!u preferují, neboť drtivá většina z nich neoslavila ještě ani dvanácté narozeniny a o volbách slyšela v klubu vůbec poprvé, ale pokusit se jim nenásilnou a zážitkovou formou vysvětlit, co aktuálně hýbe společností, co mohou doma nebo ve škole zaslechnout. „Považujeme za důležité, aby lidé chodili k volbám a svobodně tak projevili svůj názor. Mnohdy se mladí lidé voleb obávají proto, že neví, jak se chovat ve volební místnosti, co se po nich bude chtít a je pro ně nepříjemný pocit, že by se mohli ve společnosti cizích lidí ztrapnit,“ uvedla vedoucí Nízkoprahového klubu BAN! Mgr. Jana Mieslerová. Aby v tom klienti BAN!u tedy nebyli sami, do volební urny příkladně vhodily svůj hlas i pracovnice klubu včetně dobrovolnice Týny.

Aneta Slavíková