Nádraží ve Světlé nad Sázavou čeká rekonstrukce . Nádražní budova je už hotová . „Konkrétně ze Světlé nad Sázavou se cestující dostane pohodlně až do centra Prahy, Brna, ale také Ostravy, a to mnohem rychleji než autem nebo autobusem. Rychlé vlaky přijedou až na dnešní nádraží, které však projde zásadní koncepční změnou a rekonstrukcí. Bude z něj nový přestupní uzel mezi různými druhy dálkových a regionálních vlaků, autobusy a automobily,“ zdůraznil Gavenda.

Pro město Světlá je podle místostarosty Tomáše Roseckého stavba VRT určitě příležitost století, město z ní obavy nemá. Radost z ní mají i v obci Příseka. „Nemáme důvod se bránit. Je to stavba budoucnosti,“ řekl Deníku starosta Příseky Jaroslav Štefáček.

Rychlodráze netleskají

Naopak v nedaleké obci Sázavka z rychlodráhy nadšení nejsou a mají obavy. Deníku to potvrdila místostarostka Eva Vávrová. Dopad to bude mít hlavně na obyvatele místní chatové osady. „Berou nám domov a střechu nad hlavou. Zničí nám život. Budeme snášet věčný randál nebo nás vyženou, stěžují si obyvatelé chatové osady. Jednu z chatařek to dohnalo až k nervovému zhroucení. „Žijeme tady dvacet let. V Praze jsme nechali všechno dětem. Odstěhovali se na Vysočinu. Jsme tu doma, a teď tohle. Je mi přes šedesát, manželovi sedmdesát. Co si máme počít,“ řekla Deníku chatařka Elen Fischerová. Jak zdůraznila, bojí se, že se bude muset kvůli trati vystěhovat.

Rychlodráze netleskají ani v další obci Leština u Světlé. Trať tady doslova rozpůlí obecní katastr, část Dobrnice a Vrbice odřízne od Leštiny. Proti stavbě sepsali obyvatelé petici. „Podepsal jsem já i manželka. Nechceme žít v zajetí kolejí, prohlásil Tomáš Kritzner z Leštiny. Obyvatelé Leštiny se bojí že kvůli ochrannému pásmu jejich pozemky ztratí cenu.

Vysokorychlostní trať přes Vysočinu: Dráha rozdělí katastr, brání se v Leštině

V Dolním Městě se na rychlodráhu těší. „Světlá nad Sázavou je od nás pět kilometrů. Ve Světlé má prý rychlodráha stavět. To zvýší cenu našich pozemků a význam obce,“ konstatoval starosta Pavel Chlád.

Díky odbočce z VRT na dnešní trať z Kolína do Havlíčkova Brodu se rychlovlaky dostanou do dalších koutů regionu. Zajímavou stavbou je unikátní most přes údolí Sázavky. „VRT překročí údolí Sázavky u Josefodolu mostem vysokým 45 metrů a dlouhým 626 metrů. Půjde o největší most na tomto úseku. Hledáme pro něj unikátní podobu, a to v soutěži s účastí předních architektonických ateliérů,“ zmínil mluvčí Správy železnic. S výstavbou nové trati VRT Střední Čechy se začne do konce dvacátých let, provoz bude zahájen v první polovině třicátých let.

Dojezdové časy Praha – Světlá nad Sázavou

Současnost: 1:36 Budoucnost: 0:46

Současnost: 1:36 Budoucnost: 0:46 Praha – Kořenice–Bečváry VRT

Současnost: 1:05* Budoucnost: 0:29

Současnost: 1:05* Budoucnost: 0:29 Praha – Havlíčkův Brod

Současnost: 1:51 Budoucnost: 0:59

Současnost: 1:51 Budoucnost: 0:59 Světlá nad Sázavou – Brno

Současnost: 1:57 Budoucnost: 1:22

Současnost: 1:57 Budoucnost: 1:22 Světlá nad Sázavou – Ústí nad Labem

Současnost: 3:01 Budoucnost: 1:14

Současnost: 3:01 Budoucnost: 1:14 Světlá nad Sázavou - Ostrava

Současnost: 4:11 Budoucnost: 2:14 Zdroj: Správa železnic

Aby stavba za víc než sto miliard nezabírala zbytečně velký prostor v přírodě, projektuje investor vysokorychlostní trať ze Světlé nad Sázavou na Brno v souběhu s dálnicí D1, a tím i minimalizuje další členění území. Nevznikne tak nová bariéra bránící prostupnosti krajinou. Současně Správa železnic dbá na to, aby projekt VRT nenarušoval pohledy do krajiny a nebyl příliš viditelný.

Otázky a připomínky ke stavbě vysokorychlostní železniční trati, která protne Vysočinu, mohou lidé nově směřovat i k úseku od Světlé nad Sázavou. Správa železnic spustila v mapovém portálu další úsek, ke kterému se mohou lidé vyjadřovat. Odpoví jim odborníci ze Správy železnic. Navíc odpoledne v pondělí 24. června naplánovala Správa železnic ve Světlé nad Sázavou debatu s obyvateli.