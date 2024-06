/FOTO, VIDEO/ Kdy se začne stavět vysokorychlostní trať? Kudy povede? Kdy začne výkup pozemků? Odpovědi na tyto otázky zajímají obyvatele Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Správa železnic, investor stavební akce za miliardy korun, připravila pro obyvatele města v pondělí 24. června informační odpoledne. Na náměstí Trčků z Lípy a do kulturního domu Kivadlo přišlo jen několik desítek lidí.

Beseda s obyvateli Světlé nad Sázavou o vysokorychlostní trati. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

K informačnímu karavanu na náměstí od jedné odpoledne do čtyř hodin přišly podle inženýra Správy železnic Jiřího Navrátila desítky lidí. Zajímalo je, co stavba rychlodráhy přinese, jestli bude souprava opravdu stavět ve Světlé. „Chci vědět, jestli mi to náhodnou nešmrcne barák,“ zajímá se například Věra Novotná. Pavel Slavík z Dlužin by se rád rychlodráhou svezl. „Zajímalo mě, kdy se začne stavět. Na staveniště se podívám, ale prvního vlaku se asi nedočkám,“ povzdechl si. Podle Zdeňka Koláře je stavba rychlodráhy pro tak malou republiku zbytečná a zničí přírodu. Už teď se dá podle něj jet do Prahy bez problémů.

Podle inženýra Lukáše Tittla ze Správy železnic koluje kolem rychlodráhy řada zbytečných mýtů. „Například hluková zátěž. Vysokorychlostní trať vydá daleko menší hluk než vytížená dálnice. Navíc vlaky nebudou po trati jezdit v noci. Jen ve dne. Noc poslouží ke kontrole a údržbě trati,“ vysvětlil.

Strach u lidí vzbuzuje i takzvané ochranné pásmo kolem kolejí. Podle Tittla bude sice rychlodráha chráněná plotem, ale v ochranném pásmu za plotem mohou lidé klidně stavět, pást dobytek nebo orat pole.

Výkup pozemků

Ze všeho nejvíc obyvatele v blízkosti vysokorychlostní trati zajímá výkup pozemků. Výkupní cenu má už Správa železnic stanovenou. „Například za jeden čtvereční metr pole zaplatíme 400 korun, za pozemek určený původně ke stavbě v ceně asi pět milionů dáme sedm a půl milionu,“ upřesnil Tittl. Ovšem výkup pozemků začne až poté, co bude hotová studie vlivu na životní prostředí EIA.

Někteří obyvatelé Světlé jako například Jindřich Arnot se na dráhu těší. „Jsem pro pokrok, kdybychom všechny novoty odmítali, sedíme ještě dneska na stromech,“ zdůraznil. Podle inženýra Tittla právě rychlodráha umožní obyvatelům Vysočiny hledat práci ve vzdálených regionech. Jan Městecký si myslí že je to utopie. „Zajímalo by mě, kolik by musel stát lístek, aby lidé ze Světlé mohli jezdit do práce rychlodráhou. Česko je na takovou stavbu malá země, naše železnice stačí,“ poznamená.

Za Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku do Prahy má souprava dojet za šestačtyřicet minut. Rychlovlaky otevřou podle Správy železnic nové možnosti dopravy a slibují úsporu času. Díky vysokorychlostní trati (VRT) bude Praha dostupná ze všech krajských měst za méně než dvě hodiny. Nádraží ve Světlé čeká rekonstrukce v plánu je i autobusový terminál. Výpravní budova už přestavbou prošla.

Zajímavou stavbou bude unikátní most přes údolí Sázavky. „VRT překročí údolí Sázavky u Josefodolu mostem vysokým 45 metrů a dlouhým 626 metrů. Půjde o největší most na tomto úseku. Hledáme pro něj unikátní podobu, a to v soutěži s účastí předních architektonických ateliérů,“ dodal inženýr Tittl. S výstavbou nové tratě VRT se začne do konce 20. let, provoz bude zahájen v první polovině 30. let.