Je to forma pomoci místním podnikatelům. Kvůli mimořádné situaci, která nastala ohledně koronaviru, jsme letos opět přistoupili ke zrušení poplatku za užívání veřejného prostranství,“ komentoval starosta Moravských Budějovic Vlastimil Bařinka.

Nyní jsou všechny podniky uzavřené. V Moravských Budějovicích mohou dočasně umístit své zahrádky bez poplatku. | Foto: Deník/Radek Luksza

Místní podniky tak mohou dočasně umístit své zahrádky bez poplatku. „Loni jsem si zažádala a měla jsem ten poplatek také prominutý. Ale to zrušení je relativní, protože platím zase jiný poplatek. Když to srovnám s jinými obcemi, v některých se takový poplatek neplatí vůbec. Ani pokud je zahrádka v historické části města. Proto mi to přijde jako zbytečná a zdlouhavá byrokracie jak pro mě, tak pro město,“ mínila Natálie Stejskalová, majitelka Mufin coffe&cakes v Moravských Budějovicích.