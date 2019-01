Havlíčkův Brod – Zazvoní u paní Hamáčkové soused. Hamáčková mu otevře.

Štein – Schneiderova sbírka vtipů na židovský způsob obsahuje více než dva tisíce anekdot. | Foto: Deník/Filip Brož

Soused je opilý, kymácí se, sotva stojí. Co si přejete? ptá se jej. Já jen, že došla vodka, tak se du zeptat, esli je to jen u mě nebo v celým baráku. To je jeden z více než dvou tisíc vtipů, které naleznete v nové knize Štein – Schneiderovy sbírce vtipů na židovský způsob z nakladatelství Garamond. Knihu napsal a sestavil Jan Schneider, který bydlí v Havlíčkově Brodě.

„Kdysi dávno jsem měl problémy s plotýnkou. Naštěstí v Praze působí vyhlášený ortoped doktor Štein, který mi ukázal speciální cvik, že ploténka může jít na obě strany a vyléčil mě," uvedl Schneider. Ten dodal, že zanedlouho se sám ortoped zranil a dlouho dobu musel ležet ve vakuovém lůžku, a aby mu bránice trochu masírovala pajšl, tak mu každé pondělí posílal sedm vtipů.

„Vtipy v duchu židovského humoru jsem shromažďoval a posílal dlouhých sedm let. Některé anekdoty patří mezi již klasické, jiné aktuálně reagují na konkrétní situaci a mnoho jsem jich také přeložil do češtiny vůbec poprvé," vysvětlil Schneider. Ten podotkl, že vtipy byly natolik úspěšné, že je během těch sedmi let přeposílal více než 500 lidem.

Podle Schneidera pojem židovský způsob naznačuje specifický styl humoru, kterému odpovídají i vtipy, které nemají původ v židovském prostředí. „Bavilo mě hledat staré a zapomenuté vtipy. Neustále prohrabávat staré knihy, ale později jsem zjistil, že vše jsem již napsal a poslal. Postupně jsem tak hledal i na internetu a začal překládat z angličtiny do češtiny," konstatoval Schneider s tím, že někdy toho měl i plné zuby, ale žádné pondělí nevynechal.

Jan Schneider pracuje jako publicista a bezpečnostní analytik. Před revolucí spolupracoval se skupinou The Plastic People of the Universe a také s básníkem, spisovatelem a filozofem Egonem Bondym. Po mnoho let přepisoval magnetofonové pásky, na něž Bondy namlouval své Poznámky k dějinám filozofie, překlady a verše.

Jazzová hudba

Od roku 1990 působil ve službách zpravodajských, policejních a vládních. Mimo jiné byl ředitelem Kanceláře Rady vlády České republiky pro zpravodajskou činnost. Kromě toho se zabývá hudbou, hlavně jazzovou a židovskou.

„Myslím si, že jde o největší a nejobsáhlejší sbírku vtipů. Sice podobné knihy rozhodně existují, ale zde čtenáři naleznou i zcela originální a neznámé anekdoty," řekl Schneider. Ten podotkl, že pokračování knihy nechystá, ale má v hlavě několik jiných knižních nápadů, které se chystá napsat.