Věra Kotlasová, která sem chodí navštěvovat matku, prohlásila: „Raději sem jdu pěšky, ale když chceme maminku vézt k doktorovi je to problém, kde zaparkovat.“

Kritický stav se má do budoucna ještě zhoršit, protože radní už schválili, že na Výšině přibudou tři nové domy s více než šedesáti byty. Situaci s nedostatkem parkovišť chtěla vyřešit brodská radnice stavbou parkovacího domu vedle staré kotelny, ovšem cena stavby vyrazila radním dech. „ V současné době není taková stavba možná, šlo by o desítky milionů korun,“ konstatoval místostarosta Libor Honzárek. Stavba je pro městský rozpočet zatěžující.

Radní navrhli, aby parkovací dům postavil soukromník a provozoval ho až šedesát let.

Parkovací dům Výšina

Nejvhodnější místo na ploše u sídlištní kotelny. S projektem stavby přišli radní v Brodě před dvěma lety. Dům postaví soukromník. Bude ho provozovat šedesát let. V parkovacím domě bude skoro devadesát míst, Odhadní cena stavby třicet milionů.

Proč se žádný podnikatel do výběrového řízení nehlásí, je například pro zastupitele Jana Schwarze zřejmě otázka financí. „Uvažuji čistě lidsky. Říkám si, kolik by asi stálo jedno parkovací místo, aby se to provozovateli vyplatilo. Třeba to někoho odrazuje,“ konstatoval.

Dvě výběrová řízení se minula účinkem. Nikdo se neozval. „Skutečně se nám žádný zájemce nepřihlásil,“ potvrdil místostarosta Zbyněk Stejskal. Ale jak zdůraznil, radnice se nevzdá a hledá jiné cesty. Podle Stejskala už rada města zadala odboru rozvoje města úkol zpracovat dokumentaci pro vydání stavebního povolení na stavbu parkovacího domu. „Tím se otevře cesta ke snadnějšímu jednání se soukromníky. Po získání stavebního povolení vyhlásíme soutěž potřetí,“ vysvětlil.

Na začátku celého projektu vložila radnice do soutěže jen právo stavby. Vítězná firma by parkovací dům s téměř devadesátí parkovacími místy provozovala a inkasovala zisk. Podle místostarosty Stejskala by soukromá firma dokázala dům postavit levněji.

Soutěž na projektanta je už vyhlášená. „Dokumentaci chceme mít do léta hotovou,“ upřesnil Stejskal. Stavbu parkovacího domu odhaduje tak na třicet milionů. Ve hře je i krajní řešení. A sice že dům postaví město. „Ale s ohledem na cenu by to byl úkol pro další roky a další městské rozpočty,“ poznamenal. Poněkud schodnější se mu jeví varianta, že by parkovací dům stavělo město společně se soukromníkem.