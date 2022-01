Podle informací Deníku, které poskytl jednatel Pavel Menšík ze společnosti RP, se u Alberta jedná o nákupní centrum s šesti obchody. Rozlohu má mít skoro tři tisíce metrů čtverečních. Vznikne tam parkoviště pro víc než šedesát aut. Stavební práce ta těchto obchodech už začaly, skončí letos. Jak Menšík dodal, v současné době si ze šesti prodejen pět našlo nájemce. „Je to třeba drogerie Rossmann, budou tam koberce a domácí textil Breno, potřeby pro zvířata Pet Centre, módní řetězec NKD a prodejna Planeo Elektro,“ vyjmenoval Menšík.

Východní okraj Havlíčkova Brodu se tak pomalu mění ve velké nákupní centrum. To přijímají s nelibostí obyvatelé z opačného konce města, bydlící směrem na Jihlavu. „U nás není nic. Jen čerpací stanice. Nejsou tady ani služby. Jen jedna malá samoobsluha, ale je tam strašně draho. O supermarketu nemluvě, možná nejblíž je až Kaufland. Zajímalo by mě, co na to říkají na radnici, jestli jim to nevadí, “ postěžovala si například Marie Smíšková.

Podle starosty Havlíčkova Brodu Jana Tecla město stavbu nových obchodů nemůže ovlivnit. „Jedná se o soukromé stavby, které stojí na soukromém pozemku. Město to zakázat nemůže,“ zdůraznil Tecl. Jediné, co může město udělat, je podle Tecla hlasování o změně územního plánu. „Každý investor musí s městem podle zákona jednat a představit svůj projekt. Město se pak rozhodne jestli změnu plánu schválí,“ vysvětlil Tecl.

Další nákupní centra v Brodě



První nákupní centrum: vedle supermarketu Albert



Rozloha: až tři tisíce metrů čtverečních



Nabídka: šest prodejen se spotřebním zbožím - drogerie Rossmann, koberce a domácí textil Breno, potřeby pro zvířata Pet Centre, módní řetězec NKD a prodejna Planeo Elektro



Otevření: letos v létě



Druhé nákupní centrum: místo statku Stříbrný dvůr



Rozloha: až šest tisíc metrů čtverečních



Nabídka: spotřební zboží, služby i restaurace



Otevření: rok 2023

Petr Fiala z Brodu přijímá stavbu dalších obchodů s humorem. „Za chvíli jich tady bude víc než lidí. A pořád je všude plno. Tak nevím proč lidi brečí, že nemají peníze,“ konstatoval Fiala.

Podle spisovatelky Markéty Hejkalové, jejíž rodina provozuje v centru Brodu obchod s potravinami, není otevření dalšího obchodní zóny dobrá zpráva. „Myslím ale, že nás to výrazně neohrozí. Jsme obchod pro pěší zákazníky z okolí,“ řekla Hejkalová. Jak vzápětí dodala, prodejny na okraji města povedou postupně k vylidnění centra. „Lidé budou jezdit za zábavou do nákupních center a z města se vytratí život,“ poznamenala Hejkalová.

Ve stejné lokalitě u supermarketu Albert, konkrétně na místě bývalého statku Stříbrný dvůr, se chystá otevřít další nákupní centrum jiná společnost. Majitelem je havlíčkobrodský místostarosta Vladimír Slávka. „Statek patří naší rodině už přes sto let. Developer nás oslovil a nabídl, že odkoupí pozemky a postaví v obchodní centrum,“ sdělil Slávka před dvěma lety. Toto nákupní centrum bude mít až šest tisíc metrů čtverečních. Otevřít chce v roce 2023. Plánuje obchody se spotřebním zbožím, služby i restauraci. Pod tímto projektem je podepsána developerská společnost Immomarket. Její jednatel Václav Vitek podrobnosti o podobě obchodního centra zatím prozrazovat nechce. „Půjde o nákupní park s tradiční skladbou spotřebního zboží a služeb," oznámil Vitek.

Obě nové nákupní zóny vzbuzují obavy například u profesionálního řidiče Josefa Kubáta. „Zajímalo by mě, jak bude v tom konci města řešená doprava. Už teď je někdy problém v nákupní špičce kolem Alberta projet, natož projít pěšky,“ prohlásil Kubát.

Podle místostarosty Libora Honzárka ale například nákupní centrum Stříbrný dvůr bude připojené na městský chodník s veřejným osvětlení. „To vše zaplatí investor a předá městu,“ dodal Honzárek. Navíc za rok je plánováno dokončení obchvatu města, což by mělo dopravu v Brodě výrazně ovlivnit. Jak upřesnil starosta Tecl, každý investor musí navíc při schvalování územního plánu městu ukázat, jak vyřeší u svého centra dopravu. „Je to jeho hlavní povinnost,“ dodal Tecl.