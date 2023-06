Vedení školy se o chování učitelů dozvědělo od rodičů, kteří si stěžovali na dlouhodobé nevhodné chování. Jeden z učitelů nezvládal komunikaci na sociálních sítích, když zveřejnil na svém Instagramu fotku z vany. Podle ředitele šlo o velmi trapnou událost. Učitel už na škole nepracuje. Aktuálně dostal výpověď i učitel, který měl mít dvojsmyslné narážky na studentky. V krátkém rozhovoru pro Deník uvedl, že si není vědom pochybení a považuje se za oběť.

„Myslím, že pan profesor má „máslo na hlavě". Nevhodné chování pana profesora se netýkalo jen děvčat čtyřletého gymnázia, ale bohužel i jedenáctiletých děvčat, které byly v šoku a nevěděly v tomhle věku, jak se bránit. Trvalo to několik let, vím to od známých, kterým tam děvčata studovala,“ napsala například Deníku jedna z čtenářek, která si přeje zůstat v anonymitě. Redakce ale její jméno zná. Další debata se k tématu rozběhla na sociálních sítích Deníku.

Česká školní inspekce se zatím situací na škole nijak nezabývá. "Podnět dosud neregistrujeme," odpověděl stručně na dotaz Deníku náměstek školního inspektroa Karel Kovář.