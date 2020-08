Současné systémy v nemocnicích fungují, téměř každá z nich má ale jiný, údržba je komplikovaná a drahá. „Současné nekompatibilní systémy nemocnic jsou téměř na hranici své životnosti a nevyhovují standardům a požadavkům moderní medicíny,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

Nového systému se nemocnice dočkají do čtyř let a první bude Nemocnice Jihlava, která má systém nejstarší. Instalace se bude konat za plného provozu.

Výběru dodavatele předcházelo šest let soutěžení, které provázely spory. Zavedení brzdily nesrovnalosti mezi dvěma firmami, které jsou v českých podmínkách schopny systém dodat. „S nemocničním informačním systémem máme problém. Když to nenapadá první firma, tak to napadá druhá,“ uvedl už loni náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Nově vybraný informační systém by měl být v nemocnicích minimálně patnáct let, zlepší propojení nemocnic uvnitř i navzájem mezi sebou, umožní například řízení operačního dne v reálném čase. „Také zvýší možnost komunikace s ostatními specializovanými pracovišti a zabezpečí archiv zdravotnické dokumentace,“ dodal Novotný s tím, že jen požadavky na funkce a rozsah systému mají dvaadvacet stran.

V rámci projektu zčásti dotovaném evropskými penězi chce hejtmanství také posílit hardware zejména v oblasti serverů a úložišť nutných pro provoz systému a nahrazení některých zastaralých pracovních stanic. „Celková výše investice do systému, hardwaru a potřebných licencí přesáhne 116 milionů korun a ukončena by měla být do konce roku 2022,“ řekla závěrem Svatošová. Nemocniční informační systémy podle ní patří k nejrozsáhlejším, a nejsložitějším informačním systémům ve veřejných institucích.