Vysokou nejvíc trápí současné ceny energií a počasí. „Zahájení sezony je zatím nejisté, uvidíme, co bude dál,“ zamyslel se Kučera. Momentálně je nepřítelem číslo jedna počasí. „Se zasněžováním nemůžeme začít, dokud nebude půda promrzlá a neleží na ní aspoň dvacet centimetrů přírodního sněhu. Musíme mít jistotu, že chladné počasí vydrží,“ vysvětlil Kučera.

Lyžař Jiří Beránek z Havlíčkova Brodu jezdil na Vysokou už jako dítě. „Jenže dřív zimy vypadaly jinak. Myslím, že mít sjezdovku na Vysočině v současnosti už nemá smyl,“ poznamenal sportovec.

Starosta obce Vysoká Martin Vondrák by byl rád, kdyby ruch na kopci neutichl. „Vysoká není známé lyžařské středisko, ale pro lidi z okolí má význam. Na kopec si šli zalyžovat i místní,“ zavzpomínal.

Skiareál Vysoká

Délka sjezdové trati: 0,45 kilometru

Poloha: na kopci asi 6 kilometrů od Havlíčkova Brodu, severní směr

Nadmořská výška: 600 metrů

Další nabídka: dva vleky, nájezdová plocha, občerstvení, parkoviště

Zdroj: Skiareál Vysoká

Sypat umělý sníh bez patřičného základu by podle Kučery ale byl pokus o ekonomickou sebevraždu. „Jeden den zasněžení přijde na čtyřicet tisíc korun, možná i víc. Zasněžit celou sjezdovku vyjde minimálně na tři sta tisíc. Pak se může stát, že nepřijde dost lidí a začne pršet. Stovky tisíc skončí ve škarpě,“ dodal Kučera.

Zasněžení Vysoké je momentálně podle Kučery riskantní bez ohledu na zastropované ceny energií. „Museli bychom zvednout vstupné. A není jisté, že by to lyžaři přijali, s ohledem na inflaci. Pak musíme zaplatit obsluze vleku. Zadarmo to nikdo dělat nebude. Sto padesát korun na hodinu je dnes minimum,“ poznamenal Kučera.

Lyžař uvažuje o spuštění aspoň dětského vleku, ale i to je s otazníkem. „Děti mají přes týden tolik kroužků, že o víkendu na lyže už asi nepojedou,“ povzdechl si Kučera.

Navíc lyžaři letos přišli o dotaci. „Formálně jsme přesunuli svoje sídlo do chaty Vysoká, což mělo usnadnit chod klubu, ale tím jsme přišli o dotaci od havlíčkobrodské radnice. Protože město podporuje jen brodské spolky, ale není to nic, co bychom nemohli vyřešit,“ myslí si. Podle starosty Havlíčkova Brodu Zbyňka Stejskala jde o drobné pochybení, které ale lze vyřešit a lyžařům nějak pomoci, jestli začne Vysoká fungovat.

Konec malých sjezdovek

To je ale otázka. Věta, už to není, co bývalo, platí podle Kučery i na rekreační lyžování na sjezdovkách typu Vysoká. „Rekreační lyžování je stále víc komerční záležitost. Nejen u nás. Rostou ceny vstupů. Dohromady se změnami počasí je otázka, kdy malé okresní sjezdovky skončí,“ nastínil Kučera.

Problémem pro Lyžaře zůstává také spor s farmářem Miroslavem Hrtúsem o pozemek u sjezdovky, ale o tom už Kučera mluvit nechce. „Napsalo a řeklo se toho dost. Možné dohody by to jen komplikovalo,“ domnívá se. I přes neustálé potíže se Tělovýchovné jednotě Lyžař podařilo udržet na Vysoké aspoň nějaké sportovní vyžití. Uvedla do provozu turistickou chatu, otevřela tábořiště, postavila dráhu pro horská kola. Pořádá soukromé oslavy i akce pro děti.