Nemáme důvod se bránit. Je to stavba budoucnosti, říká starosta Příseky na Havlíčkobrodsku Jaroslav Štefáček. Je to na Vysočině jedna z mála obcí, které se stavby vysokorychlostní trati pro vlaky nezříkají. Ale starostům sousedních vsí se pořád při představě rychlodráhy zvedá tlak.

Příseka leží těsně vedle města Světlá nad Sázavou, kudy povede vysokorychlostní vlaková trať (VRT). I přesto se její obyvatelé dostanou na vlak do Světlé stejně tak, jak jsou zvyklí. Ani obecní katastr podle starosty Štefáčka vážně neutrpí. „Trať výrazně zasáhne do života obce. Dráha obec ale nerozdělí na dvě poloviny jako v Leštině. Ani nezasáhne výrazně do našeho katastru jako v Sázavce. Proto nemáme důvod se bránit,“ řekl Deníku starosta.

TGV na Vysočině rozpoutal debatu o plánované vysokorychlostní trati

V Přísece povede rychlodráha mimo zastavěné území na pilířích a v zářezech severním katastrem obce, jak vysvětlil Štefáček s tím, že s dráhou může obec získat. Například inženýr Jiří Kouba z Příseky tak nadšený není. „Nerad bych se k tomu nějak vyjadřoval. Je tu hodně pro a proti,“ řekl Deníku. Připomenul téma ochrany přírody a obklíčení Příseky labyrintem kolejí, ale také možnost rychlejšího cestování.

Daniel Vodička z Příseky považuje rychlodráhu za přínos. „Jsem pro. Pozvedne to obec. Než ji postaví budu asi v důchodu, ale pak rád pojedu po rychlodráze s vnoučaty na výlet,“ prohlásil Vodička.

Vysokorychlostní trať



- cena jednoho kilometru trati bez tunelů a mostů asi 400 milionů korun



- cesta z Prahy do Brna rychlovlakem potrvá 45 minut



- vlak pojede rychlostí asi 320 kilometrů v hodině



- stavba trati se předpokládá od roku 2027, s uvedením do provozu v roce 2031



Zdroj: Správa železnic

Zástupci obce a obyvatelé se zúčastnili prezentace na téma VRT, kterou v Přísece zajistila Správa železnic. „Je to to stavba budoucnosti. Pokroku se bránit nedá. To bychom jinak ještě dneska jezdili na žebřiňáku,“ konstatoval starosta Příseky Štěfáček. Jak upřesnil, stavbou rychlodráhy se Příseka od Světlé neoddělí. Před tím proto projde železniční síť velkou rekonstrukcí.

Lidé z Příseky se na zastávku do Světlé dostanou stejně jako dneska. V plánu je lávka nebo podchod,“ doplnil starosta. Kromě Příseky se na rychlodráhu těší také obec Dolní Město. Starosta Pavel Chlád doufá ve zvýšení prestiže obce a zvýšení možnosti cesty za prací.

Jen kousek od Příseky jsou dvě obce Sázavka a Leština u Světlé. Tam rychlodráhu odmítají. „Zničí nám život. Budeme snášet věčný randál,“ postěžovali si obyvatelé chatové osady Sázavka. Vysokorychlostní trať má vést těsně za jejich zahradami. Jednu z chatařek to dohnalo až k nervovému zhroucení. Elen Fischerová onemocněla, když zjistila, že jí koleje povedou pod okny.

Za výrazný zásah do života obce považuje rychlodráhu i starosta Josef Bárta. „Zničí se zemědělská půda. Lidé v naší chatové osadě žijí v nejistotě. Hrozí jim, že přijdou o svoje studny. Jinou vodu nemají. Obecní vodu tam nedostaneme. Budou muset bydlet mezi kolejemi nebo se stěhovat,“ zdůraznil Bárta.

Stejně špatně na tom bude Leština. Podle starosty Karla Krajíčka je pro Leštinu rychlodráha hřebíčkem do rakve rozvoje obce. „Dráha rozdělí katastr. Obce Vrbice a Dobrnice od Leštiny odřízne. Děti z Leštiny jezdí do školy v Dobrnicích a děti z Dobrnic do Leštiny do školky. Už teď víme, co znamenají ochranná pásma. Z jedné strany máme trať Praha, Brno. Z druhé strany bude rychlodráha,“ povzdechl si starosta. Jak dodal, bojí se dalších škod. „U Vrbice máme vodojem. Stavba trati povede přes hlavní přivaděč vody do obce. Co když bagry strhnou prameny a voda zmizí,“ uvedl jeden z příkladů.

Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy je v projektu rychlotrati opravdu plánováno napojení na železniční síť ve stanici Světlá nad Sázavou. „To umožní trvalý provoz dálkových vlaků na severní části Kraje Vysočina,“ upřesnil Gavenda. Součástí stavby je ve Světlé celková přestavba stanice, modernizace kolejí, bezbariérová nástupiště a podchod pro cestující.