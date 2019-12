Zástupci Chotěboře si nechali od odborníků z Masarykovy univerzity zpracovat studii na koupání. „Máme posuzované tři varianty, a to krytý bazén, koupaliště a biotop,“ informoval starosta města Tomáš Škaryd.

Od 20. listopadu do 13. prosince se lidé mohli ke koupání vyjádřit v anketě. „Ta probíhala jak on-line, tak formou papírového dotazníku, který jsme roznesli s chotěbořským Echem a který byl k dispozici na podatelně městského úřadu a v informačním centru,“ přiblížil místostarosta Chotěboře David Šafránek.

„Zjišťovali jsme, zda občané Chotěboře a jejího okolí chodí plavat, kam za koupání jezdí, jak často se této činnosti věnují, kolik jsou ochotni zaplatit za vstupné a zdali by případně navštěvovali bazén v Chotěboři,“ popsal Šafránek. „Chceme mít ucelená data, abychom je mohli posoudit, jestli je to vůbec žádaná věc,“ doplnil starosta Škaryd.

Výsledky ankety budou známy do konce ledna. „Určitě s nimi pak veřejnost seznámíme. Těžko předjímat, která varianta bude mít u lidí větší úspěch. Nejschůdnější variantu nám ukáže i zmiňovaná studie. Zájem o plavání či koupání v Chotěboři určitě je, především v letních měsících se spoustu lidí vyráží osvěžit a vykoupat k rybníkům, přehradám i okolním koupalištím,“ přemítal Šafránek.

Ačkoliv Chotěboř zatím vlastní bazén nemá, vypravuje už druhým rokem každý týden alespoň autobus do bazénu v Brodě, a to zcela zdarma. Zájem o něj však tak velký není. „Využívá ho zhruba 30 lidí. Myslel jsem si, že když za autobus nic neplatí, že to pro občany bude zajímavé, ale jezdí pořád ti samí a jejich počet nenarůstá,“ pokrčil rameny Škaryd.

„Mám obavu, že by tomu tak bylo i u chotěbořského bazénu. Osobně jsem spíš názoru, že města mají spolupracovat a vzájemně se podporovat. Krytý bazén už je v Hlinsku a Havlíčkově Brodě, čili kdyby vznikl i u nás, byl by to třetí bazén v dosahu půl hodiny, a to nemají ani v Praze. Nemusí být všude všechno. My zas máme věci, které jinde nemají, například jesle,“ upozornil Škaryd. „Uvidíme, která varianta nakonec vyhraje,“ dodal.