Jedním z jejích klientů je například pan Honza, který zrovna vytváří proutěný obal na květináč. „Už dělám druhý,“ chlubí se a ukazuje výrobek, za který by se nemusel stydět lecjaký profesionál.

Kromě toho ho čeká ještě originální košíček na víno. „Moc mě to baví a jsem tady spokojený. Obvykle sem chodím ještě s jedním kolegou, tak si u toho povídáme a utíká nám to,“ popisuje pan Honza, který se do Světlé nedávno přestěhoval z domova v Ledči nad Sázavou.

Ačkoli podle něj výroba takového košíčku není složitá, pár dní to zabere. „Samotné pletení tak dva až tři dny. Pak se ještě musí nalakovat. To dělá právě druhý klient, který tady dnes není. Mají to rozdělené,“ upřesňuje Hana Opršalová, pracovnice sociálně-terapeutické dílny.

Zajímavý je i samotný vznik jeho výroby. „To za námi přišla jedna paní, že by se jí líbil košíček na víno, kam by se vešla třeba i růže. Dali jsme hlavy dohromady a řekli si, že to tedy zkusíme,“ vzpomíná vedoucí dílny Pavlína Dvořáková.

Podobné příběhy jsou tady prý běžné. „Výrobky nevymýšlíme jen my, pracovníci, ale i lidé z řad veřejnosti nebo sami klienti. Často jim dáváme volnou ruku. Ideální je totiž kombinace, kdy to klienty baví a veřejnosti se daný výrobek líbí,“ usmívá se Dvořáková.

Sociálně-terapeutická dílna



- pro lidi od 18 let s lehkým a středně těžkým mentálním postižením



- jejím cílem je podpora a rozvoj sociálních a pracovních dovedností klientů



- maximální denní kapacita je 8 klientů



- je zdarma



- za vykonanou práci nedostávají žádný plat

Není to ale jen o pletení košíků. V dílně mohou klienti tvořit výrobky z keramiky, nacvičovat vaření, pracovat na zahradě a v budoucnu i kutit se dřevem. „A probíhají tady také nácviky samostatnosti, třeba pro vozíčkáře,“ doplňuje Dvořáková.

Přihlásit se sem navíc mohou nejen klienti Domova Háj, ale i ostatní zájemci. „Sice naše služba vznikla v rámci transformace Háje, ale jsme tady skutečně pro všechny,“ vysvětluje vedoucí dílny.

„Máme dokonce něco jako den na zkoušku, kdy si s námi zájemce domluví termín a může přijít, zapojit se do provozu, vyzkoušet si všechny aktivity, seznámit s dalšími klienty a až pak se rozhodnout, jestli k nám bude chodit i nadále, nebo ne,“ informuje Dvořáková.

Sociálně-terapeutická dílna ve Světlé funguje od letošního dubna. Aktuálně se čeká ještě na dokončení finálních pracích v interiérech. „Je to úplně nová budova, takže nám ještě chybí některé vybavení,“ vysvětluje Dvořáková.

Lidé z řad studentů a veřejnosti sem budou moci nakouknout během druhého říjnového týdne. „Ale samozřejmě sem mohou přijít i kdykoliv jindy. Jen je dobré se předem domluvit, abychom zrovna nebyli v terénu,“ podotýká Dvořáková.

A v budoucnu si tady lidé budou moci i nakoupit. „Máme tady krásnou místnost na prezentaci naší práce. Plánujeme tam udělat takovou prodejní výstavu veškerých výrobků, které u nás vzniknout,“ poodhaluje Pavlína Dvořáková další plány.