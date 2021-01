Přidá se i Česká národní banka. Ta podle starosty Borové Přemysla Tonara na podzim vydá k výročí narození Havlíčka pamětní stříbrnou minci za 200 korun. Hlavním organizátorem oslav v Borové je kulturní komise. „Máme už kalendář s informacemi o životě a díle Karla Havlíčka. Zájemci si ho mohou koupit na úřadu městyse a v knihovně,“ sdělil kulturní komisi městyse Ondřej Neubauer.

Stejně jako knihovna je zavřený i Havlíčkův památník, ale návštěvníci se do něho mohou podívat podle Neubauera díky audioprůvodci a digitálnímu archivu alespoň virtuálně. „Kulturní komise a zaměstnanci památníku musí pracovat z domu. Věnují se přípravě knihy o Havlíčkovi a jednají s nakladatelem,“ upřesnil Neubauer s tím, že jsou zatím ve fázi plánování další akce. „Je to řada zatím teoretických plánů. Třeba vysázet Havlíčkovu alej 200 stromků, která bude velké kulaté výročí doufejme připomínat i dlouho po slavnostech,“ dodal Ondřej Neubauer, který se letos stal rovněž oficiálním historikem a knihovníkem muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Novinář Karel Havlíček Borovský se narodil 31. října v Havlíčkově Borové. Od jeho narození letos uplyne 200 let.