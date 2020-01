/FOTOGALERIE/ Jdi na Nový rok a překonej lenost. To je motto s nímž se každý rok prvního ledna vydávají turisté z Havlíčkobrodska do malebného údolí řeky Doubravy na Chotěbořsku.

Na pravidelnou novoroční tůru s charitou se vydalo kolem sedmdesáti turistů. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Je to až neuvěřitelné, ale každoroční sestup do údolí řeky Doubravy, který pořádá odbor Klubu českých turistů (KČT) Havlíčkův Brod vždy prvního ledna, má letos už pořadové číslo 37. Pravidelná turistická akce má ale daleko hlubší význam. Turisté z Brodska se tak zapojují do celostátní akce Novoroční čtyřlístek, jehož cílem je vybudovat značené turistické trasy pro vozíčkáře a nově i získat peníze na bezbariérové vstupy do některých turistických chat.