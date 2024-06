Do evropského parlamentu se tak dostala za ANO jihlavská Jana Nagyová a za SPOLU Tomáš Zdechovský původem z Havlíčkova Brodu.

O volby do Evropského parlamentu měli lidé v Kraji Vysočina v letošním roce větší zájem než v minulých letech. O uplynulém víkendu přišlo k urnám na Vysočině 38,42 procenta voličů. V roce 2019 to bylo necelých třicet procent. Vysočina se tak letos stala krajem s jednou z největších volební účastí v zemi.

Volby do Evropského parlamentu vyhrálo na Vysočině ANO. Snímek je ilustrační. | Foto: ČTK

Už popáté si Češi volili své zástupce do Evropského parlamentu. Volby se konaly první červnový týden, v Česku konkrétně v pátek 7. a sobotu 8. června. Jak eurovolby 2024 dopadly. Jaké nové europoslance si Češi zvolili. A samozřejmě rychlé a podrobné výsledky ihned po jejich zveřejnění. To je speciál Deníku Volby do evropského parlamentu 2024.