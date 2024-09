V senátním obvodu číslo 44 Chrudim skončilo sčítání hlasů. Do druhého kola postupují z původních pěti kandidátů Jan Tecl za ODS, který získal 30,97 procenta hlasů a Vladimír Slávka za ANO s počtem 29,51 procenta hlasů. Volební účast u voleb do Senátu byla v obvodu Chrudim 33,46 procenta. Pod pomyslnou čarou postupu skončil dokonce i bývalý místostarosta Chrudimi Roman Málek.

Dva z jednoho města. Tak bude vypadat druhé kolo senátních voleb pro obvod číslo 44 Chrudim. O post senátora se utkají už zkušený senátor Jan Tecl za ODS, bývalý starosta Havlíčkova Brodu. Soupeřem mu bude havlíčkobrodský místostarosta a krajský zastupitel Vladimír Slavka za ANO.

Že o senátorské křeslo soupeří dva uchazeči, kteří pocházejí z Havlíčkova Brodu, navíc bývalí kolegové z radnice, to není obvyklé. Uznal to i místostarosta Slávka. „Jsem hrdý a šťastný, že jsem postoupil do druhého kola a že mi dali hlas i voliči na Chrudimsku,“ řekl Deníku Slávka s tím, že ještě není vyhráno.

Senátor Jan Tecl vnímá volební výsledky jako vysvědčení od voličů a poděkování za jeho dosavadní práci a dodal, že když o senátorské křeslo soutěží dva uchazeči z jednoho města, dokonce bývalí kolegové z radnice, to skutečně není často.

Radost má i vedení brodské radnice. „Jsem na takový výsledek pyšný,“ komentoval výsledek senátních voleb starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal za ODS s tím, že podobný výsledek čekal, ale že to skutečně vyjde je pro Havlíčkův Brod významnou události. „Mluvili jsme o tom se ženou doma, tvrdila, že to tak zvláštní není. Já mám jiný názor, v Praze by se to stát mohlo, ale ve městě okresního typu, je to rarita,“ zdůraznil.

Fakt, že o křeslo senátora budou ve druhém kole soutěžit dva uchazeči z Brodu, dokonce bývalý starosta a nynější místostarosta je zajímavá kuriozita i pro zastupitele ze Broďáky Jana Schvarze. „Většinou volby do Senátu dopadly tak, že soutěžil Broďan s Pražanem,“ poznamenal.

Pro Libuši Milichovskou, pracovnici v sociálních službách a brodskou zastupitelku za Ženy za Brod je výsledek volby do Senátu dobrou i špatnou zprávou. „Je moc dobře, že se do druhého kola dostali dva kandidáti z Brodu, ale já teď nevím, koho volit. Mám je ráda oba a nechci nikomu ublížit, tak asi volit nepůjdu,“ povzdechla si.

Souboj dvou Broďáků o senátní křeslo v Chrudimi je zajímavý i z pohledu podnikatele Milana Sojky. „Pro Brod je to kuriozita, ale z politického hlediska to velký význam nemá, Senát vládě a poslancům často jen přikyvuje,“ prohlásil.

O tom, kdo usedne do senátorského křesla, rozhodnou voliči hned příští víkend, volit mohou opět v pátek i v sobotu.