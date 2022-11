Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Víc než rok pečovala Milada Beránková z Havlíčkova Brodu o umírající matku. „Bylo to vyčerpávající. Fyzicky i psychicky. Máme maličký byt. U maminky jsme se střídali, protože jsem nemohla dát v práci výpověď. Ale i tak jsme to těžko zvládali, byť maminka byla klidná a hodně spala,“ povzdechla si paní Milada. Josef Baloun prožil poslední chvíle svého dědy.

„Měl rakovinu. Pro zdravotníky v nemocnici je pacient číslo. Nemám jim to za zlé. To, co jsem však viděl, mě deptalo,“ přiznal s tím, že nakonec pro dědu našel místo v hospici v Chrudimi. „Úplně jiný přístup. Děda umřel důstojně. Mohl jsem ho držet za ruku. Hospic tu měl být dávno,“ je přesvědčený.

Přijďte si poslechnout přednášku o Chille do chotěbořské knnihovny

Snaha otevřít na Vysočině kamenný hospic trvá podle brodského lékaře a poslance Víta Kaňkovského už osm let. S myšlenkou přišel jako první Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy. Budovu chtěl stavět v Jihlavě, ale když se záměr nezdařil, rozhodl se pro Brod. „Protože se mu nepodařilo získat na stavbu prostředky, projekt převzal Kraj Vysočina. Zajistil jak povolení, tak státní dotaci i s finanční spoluúčastí," upřesnil hejtman Vítězslav Schrek.

Brodský hospic



Rozloha: 5700 metrů čtverečních



V hospici bude: 18 lůžek pro dospělé, dva pro děti



Provoz: 30 zaměstnanců



Finanční zdroje: zdravotní pojišťovny, klienti, Kraj Vysočina



První klienti: 2024

Město pak věnovalo pozemek. „V kamenném lůžkovém hospici pečují zdravotníci a sociální pracovníci o nevyléčitelně nemocné a umírající, kteří nemohou zůstat v domácí péči, ale nechtějí do nemocnice. Péči a podporu hospic nabízí i rodinám umírajících,“ vysvětlila poslání zařízení Ludmila Novotná, předsedkyně spolku. V současné době pečuje na Vysočině o umírající třeba domácí hospic v Novém Městě na Moravě a Velkém Meziříčí.

Lůžkový hospic buduje za nemocnicí havlíčkobrodská stavební firma. Pozemek na hospic má skoro šest tisíc čtverečních metrů. „Stavba začala v listopadu,“ informovala krajská mluvčí Jitka Svatošová. Hospic přijde skoro na osmdesát milionů korun, ale původně měl stát mnohem víc. Podle Svatošové se ve výběrovém řízení na zhotovitele podařilo cenu snížit, a to dost výrazně. „Hospic stavební firma dokončí zhruba na jaře roku 2024,“ upřesnila krajská mluvčí.

Hospic se staví tak, jak ho spolek Mezi stromy plánoval. Je to nízká jednopatrová budova s kapacitou dvacet lůžek, z toho dvě pro děti, a dalším vybavením včetně kaple a denních místností. Kolem bude park, do kterého povedou vstupy rovnou z pokojů. „Ty budou jednolůžkové s přistýlkou pro rodinného příslušníka, který tam může s nemocným pobývat,“ doplnila Novotná.

Vizualizace lůžkový hospic Mezi stromy

Zdroj: Youtube

V areálu hospice je plánováno sedmnáct parkovacích míst pro zaměstnance a návštěvníky. Otázkou je, kdo bude hospic provozovat. Podle Svatošové je na seznamu havlíčkobrodská nemocnice.

Zájem má i spolek Mezi stromy. „Až přijde čas, nevylučujeme, že na provozovatele vyhlásíme výběrové řízení,“ poznamenala Svatošová.

Podmínky přijetí do hospice

- nevyléčitelné onemocnění v terminálním (závěrečném) stadiu, kdy byla ukončena aktivní léčba



- nutné doporučení praktického nebo jiného ošetřujícího lékaře a lékařská zpráva, že nemocný trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stádiu



- ošetřující lékař musí konstatovat, že byly vyčerpány všechny dostupné možnosti léčby vedoucí k uzdravení a není možné pečovat o nemocného doma



- pacient musí souhlasit



- platby za pobyt se skládají z platby od pojišťoven, darů, dotací, příspěvků na péči a příspěvků od rodin



- prioritou léčby v hospici je kvalita života, nikoliv jeho prodloužení nebo záchrana za každou cenu



Zdroj: Interní podmínky hospiců