/PŘEHLED SPORTOVIŠŤ/ Plavání, pilates, TRX, badminton, spinning či stolní tenis. To je jen menší výčet sportovních aktivit, které mohou lidé na Vysočině využít v příštím týdnu napříč krajem zdarma. Do akce Vysočina v pohybu se zapojily desítky sportovišť.

V rámci Vysočiny v pohybu si lidé mohou zajít zdarma také zaplavat. Ilustrační foto: Deník/Jaroslav Loskot

Na Havlíčkobrodsku si mohou lidé vybrat z několika sportů přímo v Havlíčkově Brodě, Ledči i Světlé nad Sázavou. Na webových stránkách Vysočina v pohybu najdou zájemci odkaz na každé konkrétní sportoviště v daném městě či obci. Volný vstup v rámci akce je ale časově omezený, stejně tak i kapacita volných míst.

Akce se koná na Vysočině od pondělí osmého do neděle čtrnáctého dubna. „Týden sportu zdarma má oslovit a přilákat k aktivnímu trávení volného času co nejvíce lidí, umožnit jim pohodlný přístup ke sportu a vzbudit v nich chuť dělat něco pro sebe a své zdraví,“ uvedl krajský úřad.

Stolní tenis si tak například mohou lidé zahrát zdarma v havlíčkobrodské Birell Aréně, a to od pondělí do čtvrtka vždy od čtyř hodin odpoledne do deváté hodiny večer. Fit Studio 21 na Smetanově náměstí v Havlíčkově Brodě pak nabízí volné termíny například pro alpinning, pilates, TRX či powerjógu.

Multifunkční sportovní areál v Koželské ulici v Ledči nad Sázavou mohou zájemci navštívit zdarma od úterý do neděle s výjimkou středy. Tam lidé mohou zdarma plavat, posilovat či hrát badminton. Ve městem se lidem zdarma otevře v určité časy a termíny i sportovní centrum Kaskáda. Tam mohou lidé hrát squash, využít posilovnu či jízdu na spinningovém kole.

Street dance, nohejbal či badminton si mohou užít lidé ve sportovní hale ve Světlé nad Sázavou.

Kraj Vysočina majitelům a provozovatelům za poskytnutí volně přístupných sportovišť přispívá na pokrytí nákladů spojených s akcí kompenzaci v maximální částce sedmdesát tisíc korun. „Sportovištěm se nerozumí bowlingové herny, herny šipek, kulečníkové herny, kuželny, hotelové komplexy, wellness centra a dětská zábavní centra,“ uvedl kraj v podmínkách pro registraci pro sportovní zařízení.