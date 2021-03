Všeobecné zdravotní sestry, sestry v důchodu i na mateřské dovolené. Ty všechny se teď hlásí na pomoc s očkováním v Třebíči. Dobrovolníci nacházejí uplatnění ale i v dalších očkovacích centrech na Vysočině.

Očkovací centrum v Pelhřimově. | Foto: ČTK

Do třebíčského centra se aktuálně přihlásilo dvaapadesát dobrovolníků z řad zdravotníků. „Jsou to zaměstnanci naší nemocnice. Očkujeme už poměrně dlouho, takže vědí, co a jak. Střídat se budou podle toho, jak kdo zrovna bude moci,“ prozradila mluvčí Nemocnice Třebíč Jitka Mácová.