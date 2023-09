Organizace Pěšky městem se dlouhodobě zabývá dopravní situací v okolí škol. V rámci svého šetření vypracovala i mapu relativní nehodovosti. Ukazuje poměr všech nehod k haváriím, které se stanou v okolí škol. Kraj Vysočina patří bezpečnějším regionům.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Černovský

Vzhledem ke zvýšené urbanizaci ukazují statistky zvýšenou nehodovost ve většině krajských měst, kromě Jihlavy. Obecně celé Jihlavsko patří spolu s Pelhřimovskem k nejbezpečnějším regionům v kraji. Naopak nejhůře statistika vychází u Havlíčkobrodska.

Dopravní bezpečnost v okolí základních škol v letech 2016 – 2022 (vzhledem k počtu nehod v dané územní jednotce).Zdroj: Pěšky městem

Obecně je v kraji podle statistik z let 2016 – 2022 bezpečnost vyšší než v jiných částech republiky. „U Vysočiny je nehodovost kolem základních škol velmi nízká, což je do určité míry zdůvodnitelné právě mírou urbanizace,“ stojí ve zprávě organizace Pěšky do škol.