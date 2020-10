Vysočinu čeká politické zemětřesení. Co bude s radními?

Do školství, do komerční sféry i do důchodu míří dosavadní radní. Devítičlennou radu kraje čeká výrazná obměna, zůstanou v ní maximálně tři jména.

Jiří Běhounek (ČSSD). | Foto: Archiv strany

Občanská demokratka Jana Fischerová byla náměstkyní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V politice se nepřetržitě pohybovala od roku 1994, byla u samotného vzniku Kraje Vysočina, sedm let vykonávala i funkci poslankyně. „Vším, čím jsem byla, jsem byla ráda,“ řekla s tím, že se po více než šestadvaceti letech těší na trochu soukromí. Letos tak už nekandidovala. „Mám důchodový věk, rodinu, spoustu koníčků, kterým jsem se nestačila moc věnovat,“ vysvětlila srdečná dáma, která jen málokdy ztrácí úsměv na tváři. Ráda by se i nadále občas zapojila, třeba jako dobrovolnice při spolupráci s partnerskými městy. Zdůraznila však, že nejdůležitější je pro ni rodina, chce si najít více času i na přátele. Na kandidátní listině sociálních demokratů letos hledali voliče marně i Jana Hyliše, dosavadního radního pro dopravu a silniční hospodářství. „Budu se věnovat své profesní dráze mimo politiku,“ sdělil Deníku ke své budoucnosti. Vysočina zčervená na semaforu, za víkend přibylo skoro 800 nakažených Přečíst článek › ČSSD při povolebním vyjednávání získala post náměstka hejtmana a uvolněného zastupitele. Předpokládá se, že náměstkem by mohl zůstat Vladimír Novotný, který se staral o zdravotnictví. Je také jedním z posledních dvou politiků, kteří jsou v krajském zastupitelstvu od jeho vzniku. „Návrhy za ČSSD sice máme, ale neznáme zatím návrhy některých kolegů,“ odmítl spekulovat. Podobně hovoří i jeho kolegové. Hejtman Jiří Běhounek přiznal, že neví, jak se bude situace vyvíjet. Radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martin Hyský by se mohl vrátit do Státního veterinárního ústavu na pozici metrologa. „V tuto chvíli je předčasné se vyjadřovat, ale já jsem přišla ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Heleníně,“ řekla radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová. Jak se změní Rada Kraje?



V dosavadní Radě kraje bylo pět sociální demoktratů, dva členové Hnutí ANO a po jednom zástupci ODS a Starostů pvo Vysočinu. Další čtyři roky budou mít po dvou členech ODS+STO, Piráti, KDU-ČSL a Starostové pro Vysočinu, jedno křeslo pak získala ČSSD. Místo náměstka a radního pak mají jisté Starostové pro Vysočinu. Aktuálně je reprezentuje pouze náměstek pro oblast regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu Pavel Pacal. Ten dle preferenčních hlasů skončil ve volbách druhý za lídrem Lukášem Vlčkem. „V případě, že nebudu členem Rady Kraje, budu pokračovat v práci jako řadový člen zastupitelstva Kraje Vysočina a starosta města Třebíče,“ odpověděl na hypotetickou otázku, kam by směřovala jeho cesta při odchodu z řad radních. K nelibosti značného počtu voličů z Rady kraje odchází Hnutí ANO. Týká se to prvního náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí a nestátních neziskových organizací Pavla Fraňka a lídra Martina Kukly. „Po skončení mandátu náměstka hejtmana se vracím do školství. Budu učit v základní škole se sportovním zaměřením v Třebíči na ulici Bartuškova,“ sdělil Deníku Franěk. Jako opoziční krajský zastupitel by se chtěl věnovat problematice sociálních věcí, školství a sportu. Martin Kukla byl lídr Hnutí ANO a také náměstek pro oblast ekonomiky a majetku. Na začátku roku 2018 přišel z firmy Bosch Diesel. „Opozice není konec světa, nic nevzdáváme, naopak budeme pracovat o to tvrději, abychom dostáli závazku vítěze krajských voleb,“ uvedl a poděkoval voličům za pozitivní vzkazy. Podle něj Kraj Vysočina potřebuje odborníky. „Od voličů jsme dostali důvěru v započaté práci pokračovat, současné uskupení nám však tento prostor nedalo,“ vrátil se ještě jednou k povolebnímu vyjednávání.

