Před studenou frontou, která začne v pátek večer postupovat od západu nad naše území, ale v pátek ještě vyvrcholí příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu.

V pátek bude jasno nebo skoro jasno. „Večer od západu přibývání oblačnosti a postupně místy přeháňky nebo bouřky, na západě kraje ojediněle i silné,“ informoval meteorolog Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu Brno.

Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupně Celsia. Zpočátku slabý proměnlivý, přes den mírný jižní až jihovýchodní vít se bude později večer měnit na severozápadní až severní a v bouřkách přechodně zesílí. „Později večer a v noci na sobotu se mohou v západní části kraje v bouřkách vyskytnout nárazy větru kolem 70 kilometrů za hodinu,“ upozornil Brambus. Teploty přes den klesnou.

V sobotu bude na Vysočině zataženo až oblačno, na většině území přeháňky nebo občasný déšť a místy bouřky. Během dne postupně ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Večer polojasno až skoro jasno.

Nejnižší noční teploty 19 až 15 stupňů Celsia,nejvyšší denní 21 až 25 stupňů Celsia. Mírný severní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Podobné počasí bude v neděli. Podle Českého hydrometeorologického ústavu páteční bouřky zasáhnou nejdřív Prahu, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký a Liberecký kraj a to od pátečního odpoledne do soboty časně ráno. Do východní části republiky dorazí bouřky později. „Výstraha pro kraje Královéhradecký, Pardubický a Vysočinu platí od pátečních šesti večer do druhé hodiny v sobotu ráno,“ varují meteorologové.