Jak dodal, když se v létě v osadě začalo o víkendu najednou s praním, úklidem a vařením, studna byla suchá. Podle Bárty mají někteří obyvatelé Nového Světa i svoje staré domácí studny, ale ty také vysychají. „Teď nám obecní úřad ve Vysoké nechává udělat nový vrt,“ dodal Bárta.

Obec Vysoká vydala už na jaře s okamžitou platností zákaz napouštění bazénů a zalévání zahrad vodou z obecního vodovodu. Dále obecní úřad požádal obyvatele, aby pitnou vodou co nejvíce šetřili a zbytečně neplýtvali. Kdo by zákaz nerespektoval, může mu obec nechat odpojit vodovod. „Samozřejmě nechci strašit naše důchodce za to, že si zalévají zahradu konví. Myslím na lidi, kteří kropí pitnou vodou posekané trávníky i několikrát za den,“ vysvětlil starosta Martin Vondrák.

Vysokou zásobuje vodárna pod sjezdovou, kde každý rok v létě hladina dramaticky klesala. „Stará studna už nám nestačila, tak jsme udělali vrt pod sjezdovkou, jenže i to bylo málo. Tak jsme se rozhodli po letech sucha udělat ještě jeden záložní vrt. Teď čekáme na odborné zkoušky,“ dodal Vondrák.

Podobně se rozhodl obecní úřad řešit problémy s vodou i v Novém světě. Tam dlouhou dobu starousedlíci museli vystačit s třímetrovou studnou. „Jenže obyvatelstvo se v osadě vyměnilo. Nastěhovali si noví lidé a vody je málo,“ popsal starosta důvody, proč se Vysoká rozhodla udělat další vrt i v Novém Světě. Oba vrty celkem asi za dva miliony korun zaplatí obec z vlastní pokladny.