Vysoká se připravuje na lyžařskou sezonu

Vysoká – Lyžařský areál Vysoká na Havlíčkobrodsku se chystá na zimní sezonu. Před jejím zahájením ožil čilým ruchem. Kácí se stromy, upravuje terén a připravuje se vše potřebné pro co největší pohodlí návštěvníků. Jedním z problémů, se kterými se areál potýká, je nedostatek vody.

Lyžařský areál Vysoká na podzim ožil čilým ruchem. Kácí se stromy, upravuje terén a připravuje se vše potřebné před zahájením zimní sezony.Foto: Aleš Kadlec

Studánka, která zásobovala chatu na Vysoké, totiž minulou zimu vyschla a provozovatelé musí do zahájení sezony vybudovat 150 metrů dlouhou přípojku z obecního vodojemu nahoru na kopec. Letos by se také měly zlepšit podmínky pro příjezd do areálu.



Zimní areály po celé republice netrpělivě očekávají příchod zimy. A doufají, že letos bude vydařená sezona. "Každý rok se říká, že bude velká zima. Letošní rok není výjimkou. Uvidíme, jaká bude realita," uvedl Aleš Kadlec, předseda Lyžař HB z.s., který areál na Vysoké provozuje. Během loňské sezony se na Vysoké lyžovalo 53 dní. Rok před tím jenom 14.



Na Vysoké letos investují především do pohodlí svých návštěvníků. Kácí se stromy napadené kůrovcem a řeší každoroční problém s parkováním. "Nahoře to bývá rozbahněné. Letos proto chceme udělat takové podmínky, aby se příjezd i odjezd z Vysoké odehrával jenom na té asfaltové silnici a nejezdilo se po rozbahněné louce. S majitelem louky jsme se dohodli, že uděláme asi tři nebo čtyři výhybny a vozy, které jedou z vrchu, by tam měly počkat a umožnit přijíždějícím autům jízdu nahoru," doplnil Aleš Kadlec.

V průběhu uplynulé zimy také vyschla studánka, která zásobovala chatu na Vysoké. "Abychom zabezpečili tuto sezonu, musíme udělat novou vodovodní přípojku. Naštěstí jsme se setkali s pochopením u Obce Vysoká, která nám bude prodávat vodu z nedalekého vodojemu. Musíme ale udělat 150 metrů vodovodní přípojky. Zatím se řeší všechna potřebná povolení a do zimy to musíme mít hotové," vysvětluje Kadlec. Nová přípojka přijde provozovatele na 180 tisíc korun.



Se zásobováním vody na výrobu umělého sněhu areál naštěstí problémy nemá. Na zasněžování si bere vodu ze Špalanky. S čím se ale každoročně potýká, to jsou bezohlední motorkáři. Ty brázdí sjezdovku nahoru a dolů a nenávratně ji tak poškozují. "Rozhodně jsme jim nikdy nepovolili, aby jezdili po sjezdovce. Rozjíždějí upravené svahy a ničí pohodu a klid i v lese který tu panuje. V poslední době sem začínají jezdit více čtyřkolky," zmínil Kadlec.



Lyžařský areál Vysoká sice nepatří mezi největší v republice, návštěvníkům ale určitě má co nabídnout. Kromě lyžování je sem láká i malebná krajina a klid, který ve velkých střediscích postrádají. Podle předsedy Lyžař HB z.s. je proto ideálním cílem pro rodiny s dětmi nebo seniory. "Odměnou pro všechny, kteří se na Vysokou vydají, ať už s cílem si zalyžovat nebo se jenom projít, je nádherný výhled na celou západní Vysočinu," dodal. K malebnému kopci, který se tyčí nad malou obcí Vysoká, mají členové Lyžaře hluboký vztah. Bez něj se, podle slov Kadlece, tato práce ani dělat nedá.

Zkvalitnění nabídky a služeb v areálu slibuje také rozsáhlá modernizace, kterou provozovatelé dlouhodobě ve spolupráci s Městem Havlíčkův Brod a obcí Vysoká připravují. Podle studie by se mohl areál rozrůst na tři sjezdovky, tři vleky a téměř kilometr dlouhou sedačkovou lanovku. Myslí se v ní i na nejmenší lyžaře, kterým by sloužil rozšířený dětský areál s lyžařským kolotočem pro začátečníky a dalším pomalým vlekem. V rámci modernizace je vyprojektovaná i nová příjezdová komunikace, která by vedla za Vysokou a mohly by se po ní nahoru dostat i autobusy. "To je takový náš záměr. Je na to udělaná studie, ale ty kroky, vedoucí k realizaci, jsou samozřejmě velmi náročné. Je to jednak otázka dosti značných financí a také výkupu pozemků. Takovou možnost a motivaci ale žádný areál na Vysočině nemá.," dodal Aleš Kadlec.