Obrovské škody způsobí stavba trati zemědělci Milanu Křížovi. „Budu proti tomu nesmyslu bojovat jak se dá. Trať povede přímo přes můj pozemek. Zničí mi to půdu, studny, odkud bereme vodu pro lidi i zvířata. To vůbec nemluvím o tom, že na mém pozemku jsou chráněné biotopy, které zaniknou. To ale najednou nikoho nezajímá a přitom se tolik mluví o ochraně přírody,“ prohlásil.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Krajina kolem Okrouhličky se nenávratně změní. Projekt se minul s dobou. To si myslí další z obyvatel obce Michal Kulhánek. „Nejvíc ze všeho mi vadí, že s námi o tom nikdo nemluvil. O nás bez nás. Kraj to vidí jako přínos, ale nás se úředníci zapomněli zeptat. Pokud si dobře pamatuji, tak trasa trati přes Okrouhličku nebyla nikdy plánovaná,“ zdůraznil.

Trochu jinak to vidí Marta Vencovská. Tuší jiné problémy. „Mě se to zvlášť nedotkne, ale stavba zadluží stát. Takže nás všechny. Původní rozpočet skoro tři sta miliard je starý. Teď to budou biliony. Evropská unie to celé nezaplatí. Platit to bude z většiny stát, který také bude muset trať udržovat. Přitom naše tratě potřebují opravy jako sůl. V neposlední řadě, kdo bude těmi vlaky jezdit,“ zavrtěla hlavou.

Velké škody způsobí stavba podnikateli Lubomíru Dvořákovi z Havlíčkova Brodu. „Opravujeme zámeček v Kvaseticích. Hodně jsme do něj investovali. Měl to být objekt k rekreaci. Trať povede kolem zámečku. Kdo bude chtít o dovolené koukat na trať,“ povzdechl si.

Když starostka obce Štěpánka Trbušková slyší o vysokorychlostní trati, která povede přes katastr obce, stoupá jí tlak. Okrouhlička se spolu s dalšími obcemi z okolí se zapojila do Sdružení Vrchovina. Memoranda a sdružení Vrtaci cz. Spojuje skoro sto čtyřicet členů z měst a obcí, kterým se stavba vysokorychlostní tratě napříč republikou nelíbí. „Obce a spolky sdružené v Memorandu si stěžují na špatnou komunikaci, nátlak, rozporuplná zdůvodňování a účelovou kampaň, která staví Memorandum a Vrtáci.cz do role profesionálních oponentů, kteří nestojí o dialog. Bohužel většina návrhů na schůzky s představiteli rozhodujících orgánů je bez odezvy,“ zdůraznila.

Podle starostky panuje kolem plánované stavby mnoho nejasností, ohledně cen vykupovaných pozemků, dalších následků do budoucna, rozložení výdajů na údržbu trati. Informací je minimum. Stavba narušuje podle ní dlouho plánovanou koncepci rozvoje venkova a povede ke zničení krajiny. „Nemůžu se zbavit dojmu, že s občany ČR hraje někdo falešnou hru,“ prohlásila starostka s tím, že vysokorychlostní trať nejsou jen koleje, ale široké ochranné pásmo, který rozvoj každé obce blízko trati spolehlivě zastaví.

Dvacetiletý muž popil a pak se v noci projížděl po Brodě

Protestující obce v Kraji Vysočina se obrátili přímo na hejtmana. „Chceme otevřít diskusi o smysluplnosti toho projektu. O jeho finanční náročnosti, vlivu na životní prostředí a dopadu na rozvoje regionu,“ vysvětlila starostka.

Podle hejtmana Vítězslava Schreka je na diskusi o tom, jestli vysokorychlostní trať stavět, už pozdě. Na ochranu přírody pamatuje zákon. To, co Česku chybí je mobilita pracovní síly. „Lidé nejsou ochotni cestovat za prací přetíženými spoji po přetížených silnicích,“ napsal starostům. Vysokorychlostní trať zvýší podle jeho názoru zaměstnanost i mimo velká města. Přinese to ekonomický rozvoj, uleví se tím přetíženým silnicím, což povede k vyšší kvalitě životního prostředí.

Okrouhlička



První písemná zmínka: 1307

Počet obyvatel: 268

Známý rodák:

Otmar Hrejsa

V tehdejším Šejdorfu, dnešní Okrouhličce, se 15. listopadu roku 1866 narodil český evangelický farář, národohospodář a politik Otmar Hrejsa. Byl poslancem a senátorem za agrární stranu. V senátu zasedal od roku 1920 do roku 1929. Jako duchovní patřil k nejvýznamnějším odpůrcům sjednocení luteránů a kalvínistů do Českobratrské církve evangelické. Zemřel v listopadu 1946 ve Vizovicích.

Vysokorychlostní trať má vést z Prahy, přes Jihlavu, Brno, Břeclav, Olomouc až do Ostravy, přičemž vlaky na ní se mají pohybovat rychlostí od dvou set do víc než tří set kilometrů v hodině. „První část vysokorychlostních tratí má být v provozu v roce 2030, se začátkem výstavby počítáme na rok 2025, a to v úseku Praha-Běchovice – Poříčany. V roce 2027 má podle plánu začít budování úseků ve středních Čechách a v blízkosti Brna. V roce 2029 je v plánu začátek realizace tratě přes Vysočinu,“ uvádí studie proveditelnosti. O výdaje se podělí Evropská Unie i národní prostředky.

V úseku Praha-Brno vychází nejlépe varianta, která spojuje českou a moravskou metropoli severním koridorem kolem Kutné Hory a Světlé nad Sázavou. „V Kraji Vysočina se jedná o trasu, jež je umístěna blíže Jihlavě, u které vznikne nejen nový terminál Pávov,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

V Jihlavě stavbu vysokorychlostní tratě vítají. „Zasazovali jsme se o to, aby se trať stočila směrem k Jihlavě a jsme rádi, že s námi studie proveditelnosti počítá. Výrazně to pomůže vysočinské dopravě a město nabude na významu. Budeme stavbu i nadále podporovat,“ sdělil jihlavský mluvčí Radovan Daněk.

Po trati by mělo jezdit několik kategorií vlaků, ty nejrychlejší mají zvládat spojení mezi hlavními nádražími obou největších měst do šedesáti minut.

Tip na výlet:

Petrkov

Reynkův zámeček je na prodej za víc než 20 milionů.Zdroj: Deník

Petrkov najdou výletníci asi šest kilometrů od Okrouhličky. Tuto vesničku proslavil zdejší rodák, básník a grafik Bohuslav Reynek (1892-1971), který zde po většinu svého života (i se svou manželkou, francouzskou básnířkou Suzanne Renaud, bydlel a tvořil. Právě zámek, v němž se umělec narodil a později i žil, je zároveň jednou u nejvýznamnějších památek obce