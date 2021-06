Téma vysokorychlostní tratě nemohlo chybět na konferenci Veřejná doprava na Vysočině, která se konala 24. června v Jihlavě. Řeč přišla i na finanční stránku věci.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Celý projekt prezentoval Marek Pinkava ze Správy železnic. Hovořil o cestě z Jihlavy do Prahy nebo do Brna pod hodinu, což umožní denní dojíždění. O tom, jak budou do obou největších měst republiky jezdit vlaky každou hodinu. A také o kompatibilitě tratí pro vysokorychlostní vlaky s dnešní železnicí.