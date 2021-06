Podepsal jsem já i manželka. Nechceme žít v zajetí kolejí, prohlásil Tomáš Kritzner z Leštiny. Plánovaná rychlotrať přes Vysočinu tady povede přímo za humny. V Leštině sepsali proti rychlotrati petici. Je na ní víc než 300 jmen. Jen o pár kilometrů dál v Dolním Městě se na novou trať těší.

Vysokorychlostní trať



* Cena jednoho kilometru trati bez tunelů a mostů má stát asi 400 milionů korun. Cesta z Prahy do Brna rychlovlakem potrvá 45 minut, vlak pojede po trati rychlostí asi 320 kilometrů v hodině. Stavba trati se předpokládá od roku 2027, s uvedením do provozu v roce 2031. Ve Světlé nad Sázavou se rychlodráha napojí na běžnou železniční síť.



Zdroj: Správa železnic

O vysokorychlostní trati, která spojí Prahu a Brno se mluvilo v Česku víc než deset let. Pokaždé stouply emoce. Teď se plán stává skutečností. Podle starosty Karla Krajíčka je to pro Leštinu den smutku. „Dráha rozdělí katastr. Obce Vrbice a Dobrnice od Leštiny odřízne. Děti z Leštiny jezdí do školy v Dobrnicích a děti z Dobrnic do Leštiny do školky. Už teď víme, co znamenají ochranná pásma. Z jedné strany máme trať Praha - Brno. Z druhé strany bude rychlodráha,“ povzdechl si. Jak dodal, bojí se dalších škod. „U Vrbice máme vodojem. Stavba trati povede přes hlavní přivaděč vody do obce. Co když bagry strhnou prameny a voda zmizí,“ uvedl jeden z příkladů.

Obyvatelům Leštiny se stavba rychlodráhy většinou nelíbí. Proto se připojili k memorandu obcí Středočeského kraje, kde proti trati protestují. „Dneska se díváme na pole a cestu na Dobrnice. Za pár let tam bude trať. Pole bez ceny. Zmizí cesta i krásná alej,“ poznamenala Světlana Machálková. Ale Lucie Vosyková proti trati nic nenamítá. „Já vidím rychlejší způsob dopravy. Myslela jsem, že se u nás bude dráha stavět. I když ne, Vysočina stoupne v ceně,“ prohlásila.

Ladislav Bárta bydlí v Dobrnicích. Tam trať povede některým lidem skoro pod okny. „Kvůli ochrannému pásmu na zahradě nic nepostavíme. Moji rodiče jezdí do Leštiny na nákup, na poštu a úřad. Mají to kousek. Až tu bude rychlodráha, najedou kilometry, než se dostanou podjezdem pod rychlotratí do vsi,“ povzdechl si. Podobně jako Leština je na tom sousední obec Sázavka. „I my budeme v obklíčení tratí. Rychlodráha vede těsně kolem naší chatové kolonie. Dokonce jednu chatku bude asi nutné zbourat,“ popsala situaci Eva Vávrová místostarostka Sázavky.

Stavba zvýší cenu pozemků

V Dolním Městě se na rychlodráhu těší. „Světlá nad Sázavou je od nás pět kilometrů. Ve Světlé má prý rychlodráha stavět. To zvýší cenu našich pozemků a význam obce,“ konstatoval starosta Pavel Chlád.

Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy je v projektu rychlotrati opravdu plánováno napojení na železniční síť ve stanici Světlá nad Sázavou. „To umožní trvalý provoz dálkových vlaků na severní části Kraje Vysočina,“ upřesnil Gavenda. Součástí stavby je ve Světlé celková přestavba stanice, modernizace kolejí, bezbariérová nástupiště a podchod pro cestující.

Jak Gavenda dodal, příprava vysokorychlostní tratě Střední Čechy je zatím ve fázi studie proveditelnosti. „Pro spoj Praha – Brno – Břeclav by měla studii proveditelnosti letos schvalovat Centrální komise Ministerstva dopravy ČR. Výstavba trati Střední Čechy se v současné době předpokládá od roku 2027, s uvedením do provozu v roce 2031,“ upřesnil Gavenda. Správa železnic, ale chápe obavy starostů měst a obcí z nové trati. Proto tým odboru přípravy vysokorychlostních tratí Správy železnic vyrazil už v květnu do zhruba dvacítky obcí a měst po celém Česku. „Jejich cílem je představit projekt železnice přímo v daných oblastech,“zdůraznil Gavenda. Tým odborníků navštívil už jižní Moravu a východní Čechy. „A plánuje cestu do Kraje Vysočina,“ upřesnil Gavenda..