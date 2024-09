Štěpánka Saadouni dnes 08:41

Okno do duše fotografa a řezbáře. Výstava s jednoduchým názvem Kodrle - Špicl představuje to nejlepší z tvorby místního řezbáře Josefa Špicla a fotografa Miroslava Kodrleho. Obyvatelé Havlíčkova Brodu mají možnost navštívit jejich výstavu v Muzeu Vysočiny už jen do neděle 29. září.