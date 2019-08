Výstava je k vidění v hlavním sále po omezenou dobu, vždy od 9 do 16 hodin. V neděli 1. září končí. Výstava představuje významné historické osobnosti našich dějin jako byli Karel IV. a T.G. Masaryk, včetně historický artefaktů, jako je kopie zlaté buly sicilské. Majitelem putovní výstavy je rodina Joo ze známého českého cirkusu.

"Je to průřez českou historií od Sáma až po Masaryka. Jsou to velice reálné figuríny podle historických dat a lidé si mohou prohlédnout také dobové kostýmy. Ke každé osobnosti je maketa, která je velmi charakteristická, takže u Karla čtvrtého máme Karlův most, u Komenského Orbis Pictus a podobně," říká o výstavě provozovatelka Šárka Joo Dvořáková.