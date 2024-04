/VIDEO/ Květiny, zelenina, ale i něco něco na zub. Tradiční výstava Zahrada se v Havlíčkově Brodě letos koná už po devětadvacáté. Každý rok na ni míří tisíce návštěvníků z celého kraje.

Zahájení výstavy Zahrada 2024 v Havlíčkově Brodě | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Svátek kutilů a zahrádkářů trvá v kulturním domě Ostrov a jeho okolí od pátku 26. dubna do neděle 28. dubna. „Mám vstupenku a stejně nesmím dovnitř, vtipkuje Milan Svoboda z Brodu. Spolu s ním se u pokladny před kulturním domem Ostrov tlačí v pátek ráno skoro dvě desítky nedočkavců. Výstava Zahrada je pro Vysočinu totéž jako Matějská pouť pro Pražany nebo Země živitelka pro České Budějovice.

Nedočkavci musí ještě chvíli počkat. Byť už skoro potřicáté, tak se sluší podle pořadatelské společnosti Geonova pokaždé zahájit výstavu s úderem deváté hodiny slavnostně s muzikou a nezbytným přestřižením pásky.

Petr Kletečka, kterému se již podařilo s manželkou prodrat davem od pokladny až k pódiu s dechovkou, se tváří spokojeně. „Výstava je pro naši rodinu tradice. Něco koupit na zahrádku, dát si něco na zub a poslechnout muziku. Ty kytky a sazenice nejsou levnější než ve městě, ale na výstavě mám všechno na jednom místě, ušetřím si nohy, “ vysvětluje, co ho na Zahradu táhne.

Vystavovatelé přijeli na tradiční výstavu z celé republiky. Tady se skoro hodí použít název českého filmu Dobří holubi se vracejí. Pravidelní návštěvníci tak už vědí, na kterém místě koupí sazenice rajčat, kde petúnie do truhlíku a kde mají nejlepší párky.

Ti nejvěrnější vystavovatelé posílají přihlášky na zahradu už na podzim. „Letos tu máme víc než stovku našich stálých vystavovatelů, kteří do Brodu jezdí každý rok. Za těch skoro třicet let, co výstava trvá, se ale s námi už někteří rozloučili. Je jim sedmdesát až osmdesát let,“ říká hlavní pořadatelka Jana Koubková. Dodává, že někteří přijeli až v pátek ráno, protože čekali až u nich poleví ranní mrazík.

Pořadatele potěšilo, že byť se o víkendu konají další podobné akce v Olomouci a Kroměříži, věrní si opět vybrali Havlíčkův Brod.

Z Českých Budějovic přijela do Bodu zase zahradnice Anna Duchoňová. Nabízí cibulky obřích lilií, které pěstuje už čtyřicet let. „Velká věda to ní. Stačí písčitá půda a zalévat,“ vysvětluje. Do Brodu jezdí každý rok a je spokojená.

Naopak Lubomír Rolo z Prahy vsadil na chipsy ze sušeného masa. „Na ten nápad jsme přišli v hospodě. Kamarád bědoval, že mu odešel mrazák a zkazí se mu maso. Tak jsem mu poradil, že Eskymáci maso zmrazili, ale Indiáni sušili. Tak si ho usuš sám, když jsi tak chytrý, rýpnul si kamarád. Mně to nedalo a doma jsem to zkusil. Maso suším už dvanáct let,“ říká výrobce. Sušené maso se prý hodí jako kalorická bomba na túry nebo i doma k pivu.

Zahrada 2024 - program: Trvá od pátku 26. do neděle 28. dubna, v pátek od 8.45 do 17.00, sobota od 9.00 do 17.00, neděle od 9.00 do 16.00

Kde: Havlíčkův Brod, areál u KD Ostrov

Za kolik: vstupné 100/60 korun

Největší jarní prodejní výstava a bohatý doprovodný program. Akce začíná v pátek v 8.45 proslovem a zahájením na venkovním pódiu na parkovišti u mlýna, poté zahraje dechová kapela Havlíčkobrodská dvanáctka a odpoledne Rebelka

V sobotu se dopoledne i odpoledne představí klaun Pupa a zahraje country a bluegrassová skupina Poutníci. Odpoledne zahraje Polenský Big-band

V neděli dopoledne vystoupí folková kapela Trubci a odpoledne Lučanka. Po všechny dny je před restaurací Ostrov skákací hrad pro děti

Výstava zabírá prostory kolem Ostrova i uvnitř velkého sálu. Součástí výstavy je i tipovací soutěž o sele na gril a soudek piva.