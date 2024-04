/VIDEO/ Jak si pořídit doma bohatou úrodu hub, aniž by lidé museli vyrazit do lesa, radí návštěvníkům výstavy Zahrada 2024 v Havlíčkově Brodě Tereza Danko ze Stradouně.

Pěstitelé hlívy a žampionů na výstavě Zahrada v Havlíčkově Brodě. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Přepravky plné trsů nádherné hlívy a obrovských žampionů svědčí, že se pěstování Dankovým daří. Tak proč by se to nepovedlo i ostatním. „Pěstovat houby začal můj táta Vincent Danko s kamarády už před patnácti lety. Nejdřív to jen zkoušel se žampiony, ale teď už máme doma vlastní velkou pěstírnu v kravíně,“ říká Tereza Danko a vysvětluje, že pěstování těchto hub není zas tak těžké.

U hlívy ústřičné stačí pytel pšeničné slámy, houbová sadba a trocha šikovnosti. Napěchovat do pytle a nechat v teple. Houby vykouknou z pytle na svět přibližně za čtrnáct dní, a pak stačí už jen sklízet dokonce ve třech vlnách. Zkušenější pěstitelé mohou použít i dřevo listnatých stromů.

Dankovi sklízejí houby ve velkém, otázka je, jestli je pak mohou ještě jíst. „Samozřejmě, táta má nejraději hlívu na grilu,“ přisvědčí Tereza Danko. Vincent a Iveta Dankovi a celá jejich farmářská rodina jezdí na výstavu Zahrada do Brodu pravidelně. Ženská polovina manželského páru z Havlíčkova Brodu totiž pochází.

Dankovi zákazníkům nabízejí ovoce, čerstvé i sušené, ale hlavně pověstnou domácí pěstírnu hub. „To neznamená, že sadbu vysypete doma na trávník a v létě jdete s košem sklízet. Je to trochu složitější, ale rádi poradíme,“ dodává Tereza Danko.

