Přibyslav – Více než čtvrt milionu korun vynesla v Přibyslavi Tříkrálová sbírka. Podle informací koordinátora sbírky místostarosty Michaela Omese (KDÚ-ČSL) se v kasičkách objevilo více než 262 tisíce korun.

Co do štědrosti,obyvatelé Přibyslavska v Tříkrálové sbírce každý rok lámou rekordy. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

„Je to o pět tisíc korun více než loni,“ zdůraznil místostarosta s tím, že peníze již koledníci odneslli přímo do České spořitelny odkud půjdou na konto sbírky, a ta taška s penězi byla pořádně těžká. V rámci okresu Havlíčkův Brod město Přibyslav drží, co do výtěžků sbírky, prvenství už několik let. Do ulic vyšlo v Přibyslavi až 120 koledníků. Úspěchu sbírky pomáhá podle Omese skutečnost, že je důvěryhodná a velká část peněz putuje k potřebným přímo v místě, třeba na ošetřovatelskou službu.