Dostala jsem nabídku pracovat na recepci nadnárodní firmy. Ale chtějí dobrou angličtinu, svěřila se Martina Kadlecová z Havlíčkova Brodu. Zájem o studium cizích jazyků po covidové pandemii na Vysočině roste. Prim hraje angličtina. Lidé se ji učí kvůli práci, ale také kvůli cestování. Mění se způsob výuky. Někteří studenti si za doby pandemie zvykli na samotu a vyžadují i jazykové kurzy on-line.

Kolik stojí výuka jazyků



* Jazyková škola KD Ostrov: 440 korun/60 minut

* Škola Populo Jihlava: individuálně na základě osobního setkání

* Škola Honzík Jihlava: 340 korun/45 minut

* J.A. Komenského Jihlava: 320 korun/45 minut

* For You Třebíč: neuveden

* Welcome Žďár nad Sázavou: 180 korun/90 minut



Zdroj: Jazykové školy, ceny jsou orientační

Studenti se vracejí do jazykové školy Hany Švecové v KD Ostrov v Havlíčkově Brodě. „Studenti opět mají o výuku cizích jazyků zájem. Vede jednoznačně angličtina,“ upřesnila učitelka. Naprostá většina studentů ale dává podle Švecové přednost osobnímu kontaktu. „V době koronaviru jsem sice měla jazykové kurzy on-line, ale studentům se to nelíbilo. Chtěli se s učitelem setkat. Výjimkou jsou firemní kurzy, kde vyučujeme on-line, ale ty bych spočítala na prstech,“ dodala.

Zájem o osobní výuku ve třídě má právě Martina Kadlecová. „Je to pro mě přirozenější a nutí mě to víc se soustředit,“ vysvětlila.

Plné učebny jsou i v jazykové škole Jana Ámose Komenského v Jihlavě. „Veliký zájem je o pomaturitní kurzy. Tam je plno. Zájem je také o kurzy pro firmy,“ oznámila ředitelka školy Dagmar Šimková. Podle jejích zkušeností dává 80 procent studentů přednost osobnímu kontaktu s učitelem. „Říkají, že výuku ve třídě a vztah učitele s žákem žádný počítač nenahradí,“ poznamenala.

Opačnou zkušenost ale má Simona Škurková, ředitelka jazykové školy Lingua Centrum. „Klienti z řad firem, především velkých korporací, si dobře uvědomují výhody on-line výuky. Cení si zejména flexibility. Aktuálně tak například celých 70 procent našich firemních klientů pokračuje v kurzech on-line. U firem ze zbytku republiky je pak podíl kolem 50 procent,“upřesnila.

Podobně je na tom jazyková škola Honzík v Jihlavě. I tady se studenti vracejí a mnozí požadují výuku on-line. „Jednoznačně vede angličtina. Nabízíme v mnoha případech firemní výuku. Firmy i po zmírnění opatření dál požadují výuku jazyků on-line. Je to pro ně praktičtější. Zájem o mají i jednotlivci a pochvalují si to,“ konstatoval ředitel školy Jan Polák.

Plné ruce práce mají lektoři v jazykové škole For You Třebíč. „ Kurzy máme obsazené. Učit se chtějí hlavně anglicky dospělí, jednotlivci i firmy. Rodiče chtějí doučovat děti. Co se nám za posledních osm let nestalo, je obrovský zájem rodičů o výuku předškoláků,“ sdělila zakladatelka školy Dita Tománková. Jak zdůraznila, naprostá většina zájemců se chce učit ve třídě. O výuku jazyků on-line nestojí téměř nikdo.

Soukromé lekce angličtiny nabízí lektor Vladimír Brázda z Hamrů nad Sázavou na Žďársku. „Zájem byl a je velký. Před i po covidu,“ poznamenal. Způsob výuky si každý z jeho žáků volí sám. „Pravda je, že někteří si na výuku bez kontaktu zvykli a zůstanou on-line,“ poznamenal.