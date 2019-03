Na základě souhlasu památkářů nechala obec Pohled zhotovit ve firmě Kovářství Lukáš Herold, Termesivy, kovanou mříž do vstupních dveří. Finanční náklady na výrobu a osazení mříže byly ve výši 39 000 korun, vše hradila obec.

Návštěvníci Simtan tak mohou nahlédnout do kaple otevřenými dveřmi přes zamčenou mříž v době od dubna do září, vždy v sobotu, neděli a o státních svátcích v době od 9 do 18 hodin. Za nepříznivého počasí, třeba silného deště a větru, bude kapl z důvodu ochrany freskové výmalby uzavřena.

Kaple v Simtanech byla rovněž nominována do ankety Zlatá jeřabina v kategorii Péče o kulturní dědictví.