Místo zjednodušení přišlo rozčarování

Zdroj: Deník/ archiv

Od Veřejného systému dopravy si lidé slibovali, že budou moci cestovat na jednu jízdenku po celém kraji a libovolně přestupovat mezi vlaky a autobusy. To se ale napoprvé úplně nepovedlo, a některé spoje na sebe nenavazovaly. Například na Třebíčsku bylo cestování ještě obtížnější než předtím. Ve většině měst se zatím nedaří ani propojení s městskou hromadnou dopravou.

Některé spoje, které fungovaly dlouhá léta, navíc přestaly jezdit úplně. Jedním z nich byla třeba linka z Dačic do Brna, která spojovala jih Třebíčska s moravskou metropolí. Nechtěla ji totiž platit ani Vysočina, ani Jihočeský či Jihomoravský kraj. Lidé proto sepsali petici. Spojení se po čase podařilo obnovit. Díky soukromému dopravci. „Pravidelně jezdím autobusem do školy do Brna a díky obnovení linky už nemusím řešit komplikace při dopravě a přestupu v Třebíči. Jen bych uvítala ještě jeden spoj někdy na večer z Brna směrem na Dačice,“ komentovala studentka Adéla Svobodová.

Výhrady měli také obyvatelé Náměště nad Oslavou, a to především k vlakové dopravě. „Ranní osobní vlak do Brna má dva vagony, takže je totálně narvaný už v Rapoticích. Horácký expres je pokaždé zpožděný. Úderem nového jízdního řádu ve všech vlacích neteče voda na toaletě a zmizely papírové ručníky,“ shrnula v lednu své výtky Veronika Blažková.

Na zpoždění vlaků si stěžovali i další cestující. Vytýkali, že při častějším přesedání na sebe spoje dobře nenavazují. Své o tom ví třeba Hvězdoňovičtí, kterým se zkomplikovala cesta do Třebíče. „Dříve vlaky navazovaly v Okříškách. Teď tam čekáme nejméně hodinu nebo musíme přebíhat na autobus. Můžeme za to ‚děkovat‘ integrovanému dopravnímu systému Vysočiny,“ postěžovala si zastupitelka obce Viktorie Vidláková.

Systém integrované dopravy kraj připravoval dvanáct let a ještě nějakou dobu bude nabíhat. „Nejsme Praha, Brno ani Plzeň, abychom to dokázali integrovat do jednoho místa,“ uvedl před časem bývalý hejtman Jiří Běhounek. „Nejprve nás lidé kritizovali za to, že na Vysočině integrace není, poté za to, že jsme ji spustili,“ dodal.