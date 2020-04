Od čísel ke jménům, od jmen k příběhům. Jubilejní, už patnáctý ročník veřejné připomínky obětí holocaustu jom-ha-šoa, do kterého se zapojuje téměř třicet měst v Česku, se koná i letos, v úterý 21. dubna. Ale z důvodů bezpečnostních opatření se pořadatelé nyní rozhodli pro netradiční formu. Pieta se uskuteční virtuálně. Zájem je obrovský.

Vzpomínka na oběti holocaustu bude letos jen po sociálních sítích. | Foto: Deník/ archiv

„Základem je veřejné čtení jmen obětí holocaustu, které začíná po celém světě ve stejný den, v České republice ve stejnou hodinu. Součástí připomínky je v jednotlivých městech i fotogalerie s portréty obětí, které holocaust nepřežily,“ popisuje pietní akci Eliška Waageová, koordinátorka Institutu Terezínské iniciativy. Do veřejného čtení se může zapojit každý. Dostane do rukou seznam jmen, který přečte na náměstí do mikrofonu. V Havlíčkově Brodě se pravidelně zapojují studenti gymnázia.