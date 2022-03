S podobným návrhem přišel na jednání výboru pro územní plán a rozvoj města například Jiří Kopic z Havlíčkova Brodu. „Bývalou obchodní akademii chtělo město využít několikrát. Nikdy se to nepodařilo. Dokonce tam měl být azylový dům. To je nesmysl. Budova bývalé školy má sloužit vzdělávání,“ zdůraznil. Zachovat obchodní akademii si přejí také obyvatelé Brodu. V anketě Zdravé město, kterou v rámci loňského veřejného fóra vyhlásila radnice, si opravu zchátralé akademie přejí přes tři stovky lidí.

Havlíčkobrodští radní se rozhodli přání obyvatel vyslyšet. „V budově vzniknou učebny pro výuku cizích jazyků, digitálních technologií, přírodních věd a polytechnického vzdělávání,“ sdělila Doležalová. Celý objekt je plánovaný jako bezbariérový, se sociálním zázemím, šatnami a kabinety. Pokud se podaří projekt uskutečnit, stane se správcem Základní škola Štáflova. Ředitelka školy Štáflova Veronika Prchalová by takové řešení uvítala. „V současné době je naše škola doslova přeplněná. Máme málo místa. Pokud by se podařilo získat peníze na opravu obchodní akademie, měla by v ní škola Štáflova odloučené pracoviště. To by mnohé vyřešilo," zdůraznila. Podle jejího názoru je budova v lokalitě kde jsou jen školy. Takže využít bývalou obchodní akademii opět jako školu se přímo nabízí. „Mám stejný náhled na věc. Bývalá obchodní akademie má sloužit ke vzdělávání. K ničemu jinému se ani nehodí,“ konstatoval zastupitel Milan Plodík.

Budova pochází z počátku dvacátého století. Třináct let je prázdná. Kolem ní se válejí odpadky, vandalové vyrazili branku a strhli plot. Město se snažilo bývalou akademii prodat, ale kupec se nenašel. Naposledy před šesti lety. Za prázdnou školu chtěla radnice dostat alespoň odhadní cenu, tehdy přibližně osm a půl milionu korun. Nikdo neměl zájem. Proto byla cena snížena o jeden milion, ale ani to nepomohlo.