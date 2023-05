Město se podle místostarosty do budoucna generačně rozdělí. „Mladí se díky digitalizaci rychle přizpůsobí. Starší ale budou zaskočení a nespokojení,“ tak vidí situaci do budoucna místostarosta Michal Simandl.

Peníze v hotovosti přímo na pokladně si lidé v České spořitelně v Ledči od 1. dubna už nevyzvednou. Spořitelna pokladnu zavřela. Lidé, kteří například cestují do zahraničí, si v Ledči už nevymění ani koruny za eura musejí jet do Havlíčkova Brodu. Vysokoškolák Zdeněk Lédl přepážku ve spořitelně nepostrádá. „Mám kartu, proč bych stál u přepážky frontu. Výměna peněz mi vadí, ale kdyby Česko přijalo euro. Byl by klid,“ poznamenal.

Pokladna spořitelny v Ledči nad Sázavou končí, pro eura musí lidé do Brodu

Peníze si u přepážky si ale naposled vyzvedla seniorka Dana Dvořáková. „V Ledči nám zavřeli Komerční banku, teď zavírá pokladnu i Česká spořitelna. Nakonec nám ještě zavřou i poštu. Mám sice kartu do bankomatu, ale tohle se mi nelíbí,“ prohlásila.

Ledeč přišla loni o autobus, který zastavoval i ve vesnicích a svážel lidi až do Prahy. Nepomohla ani snaha europoslance Tomáše Zdechovského o zachování spoje. Jeho zrušení kritizovala například Lucie Martonková z Ledče. „Je rozhodnuto. Autobusem jezdili ti, co potřebovali k doktorovi, do práce nebo studenti k cestě do školy,“ postěžovala si Martonková. Dopravní společnost Arriva linku Ledeč - Praha zrušila a Kraj Vysočina autobus dotovat odmítl.

Jak služby mizí z Ledče nad Sázavou



Rok 2020: ve městě skončila Komerční banka



Rok 2022: přímý autobus z Ledče do Prahy nepojede



Rok 2023: ve městě končí hotovostní přepážka České spořitelny a zavírá se finanční úřad



Loni se v Ledči narodilo 31 dětí, ale 65 lidí zemřelo, průměrný věk obyvatel Ledče je 47 let

Že Ledeč přijde o finanční úřad komentoval s nelibostí Karel Chlád, který se nerad loučil s Komerční bankou i přepážkou ve spořitelně. „Nelíbí se mi, že z Ledče mizí služby. Budeme jen skanzen pro turisty. Jak Lipnice nad Sázavou. Je to město, ale když zavře hrad je na Lipnici mrtvo,“ prohlásil.

Podle místostarosty Michala Simandla se pokrok nedá zastavit. „Pravda je, že město přišlo o některé služby. Ale díky digitalizaci se je daří nahradit. Například finanční úřad slíbil, že jeho zaměstnanci budou do Ledče pravidelně jezdit na konzultace. Mladší se trendu přizpůsobí rychle ale pro starší to bude těžké. Nemyslím, že by se mladí začali Ledči kvůli službám vyhýbat,“ dodal místostarosta. Průměrný věk obyvatel města je ale nyní podle městského zpravodaje kolem sedmačtyřiceti let.

Ledeč není jen město, ale celá řada místních částí. Jaroslav Tvrdík je starosta Číhoště. Z vylidňování Vysočiny má obavy. „Sleduji, jak z malých měst mizí služby, úřady a peněžní služby směrem do těch velkých. To samé s lékařskou péčí. Časem zřejmě tahle situace donutí lidi malá sídla opouštět a stěhovat se do velkých měst. Bude to pro stát obrovská škoda,“ konstatoval starosta.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Podle předsedy Svazu měst a obcí Františka Lukla zrušení poboček pro některá města znamená ztrátu exkluzivity. „Pokud chce mladá rodina zapustit kořeny ve městě, tak ji zajímá nejen bezpečnost či dostupnost školek a škol, ale také dostupnost úřadů, byť je navštíví jednou za čas,“ podotkl Lukl.